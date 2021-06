Villeurbanne : la Métropole de Lyon achète un terrain de 4 hectares au Carré de Soie

Cet achat s'inscrit dans le développement du projet Carré de Soie et "constitue une réserve foncière très intéressante pour la Métropole", selon sa Vice-Présidente en charge de l'urbanisme, Béatrice Vessiller.

Il rentre aussi dans le cadre de la politique de maîtrise des prix du foncier, voulue par la collectivité.

Le terrain sera donc occupé "de manière transitoire", en attendant qu'un projet pérenne soit décidé en conseil.

Plus largement, la Métropole de Lyon a prévu un budget de 90 millions d'euros en 2021 pour "mener à bien ses grands objectifs en termes urbains, d'habitat, de développement économique ou de nouveaux équipements publics et de préservation des espaces naturels".

Des logements sociaux devraient apparaître à terme sur la zone acquise.