Centres commerciaux fermés à Lyon : pourquoi Carré de Soie et ses 60 000 m2 sont-ils toujours ouverts au public ?

Depuis les annonces de Jean Castex face à l'épidémie de Covid-19, la plupart des centres commerciaux de l'agglomération ont fermé au public dimanche. Part-Dieu, Confluence, Carré de Soie... tous sont normalement concernés puisqu'ils font plus de 20 000 m2, et ont donc été contactés par la préfecture du Rhône pour ne garder ouvertes que leurs enseignes alimentaires.

Sauf que lundi, le Carré de Soie à Vaulx-en-Velin a accueilli du public. Sur les réseaux sociaux la veille, le centre commercial vaudais invitait même les clients à venir, et rappelait que Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, avait précisé que les sites où "la circulation du public entre les commerces intervient en extérieur ne sont pas concernés et peuvent rester ouverts". Ce qui semble, sur le papier, correspondre à la description du Carré de Soie et ses 60 000 m2, qui dispose d'allées extérieures.

Signe que la situation était lunaire, même la maire de Vaulx Hélène Geoffroy nous indiquait lundi dans les Coulisses du Grand Lyon que "la discussion était encore en cours" concernant le Carré de Soie.

A la préfecture du Rhône, le discours est prudent. Les services de l'Etat sont dans l'attente de davantage de précisions de la part du gouvernement, notamment sur le statut officiel de la zone commerciale vaudaise.

Pendant ce temps de latence, rebelote ce mardi matin : Carré de Soie et ses enseignes étaient encore toutes ouvertes au public. "On ne sait pas si ça va tenir", nous a confié une commerçante du Carré de Soie.

Alors certes, il n'y avait pas foule comme samedi matin à la Part-Dieu. Mais pour la clarté du discours proposé aux habitants de la Métropole de Lyon, on repassera.