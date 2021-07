Boulanger nouveau partenaire officiel de l'OL

L'OL a annoncé ce vendredi avoir signé un nouveau partenariat. Boulanger est le nouveau partenaire officiel du club pour les deux prochaines saisons. La marque avait déjà collaboré avec l'OL en 2015, mais avec les féminines. "En devenant partenaire officiel de l’Olympique Lyonnais, Boulanger bénéficiera d’un dispositif de visibilité déployé sur les rencontres de l’équipe masculine de l’OL au Groupama Stadium et d’activations digitales sur les médias du club. L’accord intègre par ailleurs un package marketing comprenant des opérations et animations de promotion de la marque, et un large éventail de réceptifs pour les rencontres se déroulant au Groupama Stadium", explique le club dans un communiqué.

"Nous sommes très heureux de retrouver un partenaire historique du club, de la dimension de Boulanger. Cela concrétise la qualité de notre projet sportif. Emmanuel Deschamps et ses équipes se sont toujours fortement mobilisés pour le développement du football ; c’est un monde dont ils connaissent les enjeux et les subtilités, et nous sommes très fiers de leur retour aux côtés de l’OL pour deux saisons", s'est réjoui Jean-Michel Aulas.