Faits Divers

Près de Lyon : un homme grièvement blessé après s’être défenestré sur son lieu de travail

Un homme a tenté de se suicider en se jetant du quatrième étage d’un immeuble du quartier Carré de Soie à Villeurbanne ce mercredi matin.

Selon Le Progrès, la victime a été prise en charge en état d’urgence absolue par les pompiers. Son pronostic vital est engagé. 

Selon les premiers éléments, l’homme âgé d’une trentaine d’années a sauté du quatrième étage de l’immeuble où il travaille. Une lettre a été retrouvée sur les lieux du drame, la piste du suicide est privilégiée.

tentative de suicide

villeurbanne

carre de soie

Sami69 le 07/01/2026 à 14:09

J ai failli allez au boulot ce matin mais comme disait Coluche dit a la FRANCE QUE JE SERAI EN RETARD POUR LE BOULOT CA ATTENDRA

Ex Précisions le 07/01/2026 à 13:40
LFI 69 a écrit le 07/01/2026 à 12h51

Encore une victime du même tueur en série, le profit.

C'est l'immeuble Adecco, un gars de chez Akkodis société de conseil, donc votre jugement hâtif est probablement le bon...

Aucun rapport le 07/01/2026 à 13:13
LFI 69 a écrit le 07/01/2026 à 12h51

Encore une victime du même tueur en série, le profit.

Ce matin, un article sur les déclarations d'Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI). Coïncidence?

Chris6969699 le 07/01/2026 à 13:10
LFI 69 a écrit le 07/01/2026 à 12h51

Encore une victime du même tueur en série, le profit.

Vous menez bien vite les enquêtes Scherlock.

LFI 69 le 07/01/2026 à 12:51

Encore une victime du même tueur en série, le profit.

