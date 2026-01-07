Près de Lyon : un homme grièvement blessé après s’être défenestré sur son lieu de travail

Selon Le Progrès, la victime a été prise en charge en état d’urgence absolue par les pompiers. Son pronostic vital est engagé.
Selon les premiers éléments, l’homme âgé d’une trentaine d’années a sauté du quatrième étage de l’immeuble où il travaille. Une lettre a été retrouvée sur les lieux du drame, la piste du suicide est privilégiée.
