Faits Divers

Près de Lyon : deux motos et une voiture se percutent, un mort à déplorer

Près de Lyon : deux motos et une voiture se percutent, un mort à déplorer

Un grave accident de la route s'est produit ce samedi 18 avril à Belleville-en-Beaujolais. Trois véhicules se sont percutés, faisant un mort et deux blessés dans un état critique.

Les circonstances du drame devront être éclaircies. Ce samedi vers 17h30, trois véhicules sont entrés en collision sur l'avenue Suzanne-Michon à Belleville-en-Beaujolais. Il s'agit de deux motos et d'une voiture.

En arrivant sur place, les secours ont pu constater l'ampleur de la violence de la situation. Un motard était déjà mort, il n'a pas pu être ranimé. Le second motard ainsi que l'automobiliste étaient eux grièvement blessés, dans un état jugé critique.

Au terme d'une heure d'intervention, nécessitant notamment la désincarcération de la personne à bord de la voiture accidentée, les victimes ont pu être conduites à l'hôpital à bord d'un hélicoptère du Smur.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte.

4 commentaires
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Mathi69 le 19/04/2026 à 11:22

Pensées pour les victimes et leurs familles. Les accidents dramatiques s’enchaînent dans notre région. Du grand n’importe quoi sur les routes… Tolérance Zéro pour les cinglés et irresponsables qui prennent le volant.

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Alak le 19/04/2026 à 11:17
mazipoumo a écrit le 19/04/2026 à 09h57

Vu l'importance des dégâts et le décès, il y a la vitesse excessive.

Arrêtez de spéculer, c'est pesant et stupide ! Sur une moto, le pilote n'a aucune carrosserie et même un choc à 30 KM/H (voir moins) peut être dramatique (je vous invite à visionner des crash test car vous semblez complètement à l'ouest). La seule vitesse absolument sans danger est de 0 KM/H. Combien d'accidents domestiques avec des décès suite à une chute dans un escalier ? Mettez-vous un casque avant d'en emprunter un ? Donc ne présumez pas sur des pseudos fautes là où rien n'est évident.

Mes sincères condoléances aux proches de la victime et tous mes vœux de rétablissement aux deux autres conducteurs.

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Des peines plus sévères et surtout appliquées! le 19/04/2026 à 10:11

Les chiffres de la sécurité routière sont dramatiques.
Vitesse, alcool, drogue, téléphone au volant
La solution tolérance zéro, et des peines encore plus sévères!

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mazipoumo le 19/04/2026 à 09:57

Vu l'importance des dégâts et le décès, il y a la vitesse excessive.

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