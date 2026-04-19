Près de Lyon : deux motos et une voiture se percutent, un mort à déplorer

Les circonstances du drame devront être éclaircies. Ce samedi vers 17h30, trois véhicules sont entrés en collision sur l'avenue Suzanne-Michon à Belleville-en-Beaujolais. Il s'agit de deux motos et d'une voiture.

En arrivant sur place, les secours ont pu constater l'ampleur de la violence de la situation. Un motard était déjà mort, il n'a pas pu être ranimé. Le second motard ainsi que l'automobiliste étaient eux grièvement blessés, dans un état jugé critique.

Au terme d'une heure d'intervention, nécessitant notamment la désincarcération de la personne à bord de la voiture accidentée, les victimes ont pu être conduites à l'hôpital à bord d'un hélicoptère du Smur.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte.