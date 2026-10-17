Social

Le retour des Gilets jaunes ce samedi à Lyon ? De premières actions menées ce matin

Suivez-nous sur Google
Le retour des Gilets jaunes ce samedi à Lyon ? De premières actions menées ce matin

Un appel à se rassembler samedi 17 octobre à 14h place Bellecour circule depuis des semaines à Lyon. Dans le sillage des mobilisations lycéennes et étudiantes, ses promoteurs veulent renouer avec le symbole du Gilet jaune et appellent les générations mobilisées en 2018 à venir soutenir la jeunesse.

Mise à jour à 12h30 : A l'arrivée de Bellecour, le cortège a été repoussé vers la Guillotière. Sur la place Bellecour, déjà quelques dizaines de gilets jaunes sont présents avant la manifestation de 14h.

Mise à jour 11h 30 : Scène sympathique place Jean-Macé à l'arrivée du cortège sauvage, mariés et invités saluent la foule qui répond par des "Vive les mariés !".

Mise à jour à 11h : 

Au départ de la place Guichard, une manifestation sauvage, s’est dirigée sur l’avenue de Saxe. Les manifestants ont été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène au niveau de la station de métro saxe Gambetta.

Mise à jour à 10h : 

Lyon : trois individus interpellés après des tags anti-police place Bellecour

Trois personnes ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi après des dégradations commises sur la façade de l’Office du tourisme, place Bellecour à Lyon. Plusieurs inscriptions étaient à caractère anti-police.

Selon nos informations, des dégradations ont été constatées dans la nuit du 16 au 17 octobre en plein cœur de Lyon.

Vers 23h55, trois individus ont été surpris alors qu’ils réalisaient des tags sur la façade de l’Office du tourisme, situé place Bellecour dans le 2e arrondissement.

Selon les premiers éléments, l’ensemble des inscriptions découvertes présentait un caractère anti-police. Des menaces de mort visant une personne dépositaire de l’autorité publique sont également mentionnées dans le signalement.

Trois interpellations

Les trois individus ont été interpellés à la suite des faits.

Une enquête est désormais en cours afin de préciser les circonstances des dégradations et les responsabilités de chacun.

Mise à jour à 9h : De premières actions ont été menées ce samedi matin, notamment à proximité de la préfecture où une centaine de jeunes manifestants, notamment des blacks blocs, ont tenté de barrer des routes avec des grilles et des poubelles. Plusieurs tirs de grenades lacrymogène ont été réalisés sur les quais du Rhône.

Un groupe d’une quinzaine d’individus au rond-point de la Feyssine a été également dispersé, tout comme au niveau de la raffinerie de Feyzin.

Article initial : Un nouveau rendez-vous social est annoncé à Lyon ce samedi 17 octobre.

L’appel fixe un rassemblement à 14h place Bellecour, avec l’ambition revendiquée de faire converger la mobilisation actuelle de la jeunesse et l’héritage du mouvement des Gilets jaunes.

Dans leur texte, les organisateurs estiment que les appels au 17 octobre se sont notamment développés sur TikTok auprès de la GenZ, terme employé pour désigner lycéens, étudiants et jeunes actifs.

Coût de la vie et services publics parmi les revendications mises en avant

Les initiateurs de l’appel mettent en avant plusieurs motifs de mobilisation : coût de la vie, en particulier celui des carburants, utilisation de l’argent public ou encore situation des services publics.

Ils voient dans cette dynamique un possible retour des Gilets jaunes, tout en reconnaissant que plusieurs figures historiques du mouvement de 2018 ont pris leurs distances avec l’appel national.

À Lyon, les auteurs évoquent également la création d’un groupe de militants issus de la première génération des Gilets jaunes, mais regrettent que cette organisation se construise, selon eux, sans participation suffisante de la jeunesse actuellement mobilisée.

Un appel à rejoindre la mobilisation des jeunes

Le texte s’inscrit directement dans la continuité du mouvement lycéen et étudiant engagé depuis plusieurs semaines dans l’agglomération lyonnaise.

Les auteurs estiment que cette jeunesse se mobilise "pour de meilleures conditions de vie et d’études" et craignent que les vacances de la Toussaint ne conduisent à un essoufflement du mouvement.

Ils appellent donc les anciens Gilets jaunes et plus largement leurs soutiens à "grossir les rangs", sans chercher, assurent-ils, à prendre la direction de la mobilisation.

"C’est une fierté qu’elle prenne à son compte le symbole du Gilet jaune, la seule chose à faire c’est de grossir les rangs et d’apporter notre aide si on nous la demande", écrivent les initiateurs.

Dans l'agglomération lyonnaise, les premières opérations sont annoncées dès 5h du matin.

Des blocages prévus à Feyzin, sur l'A6 et dans Lyon

Les premières perturbations pourraient toucher plusieurs axes stratégiques de l'agglomération.

À Feyzin, un blocage de la raffinerie est annoncé dès 5h. À la même heure, une autre opération est prévue au niveau du pont Gallieni, à Lyon.

Les secteurs de la Part-Dieu et de l'entrepôt pétrolier lyonnais sont également visés par des appels au blocage à partir de 10h.

Dans le Beaujolais, les manifestants prévoient un rassemblement au péage de Belleville-sur-Saône, sur l'A6, dès 7h30. Une opération péage gratuit est ensuite annoncée à Limas à 9h.

D'autres rendez-vous sont recensés autour de Lyon :

- Saint-Romain-de-Popey : rassemblement à 9h30 sur un rond-point près du péage de Tarare Est, sur l'A89.
- Lentilly : rassemblement sur la RN7 à 10h.
- Vaugneray : blocage annoncé route de Bordeaux à 10h.
- Bron : barrage filtrant sur le boulevard Laurent-Bonnevay à 14h.
- Givors : rassemblement au rond-point Carrefour à 9h, puis au pont de Givors à 10h.

Dans Lyon même, quatre lieux de rassemblement sont annoncés : devant la préfecture du Rhône à 8h, à la Manufacture des Tabacs à 10h, place Bellecour à 14h et au marché des États-Unis à 19h.

Tags :

gilets jaunes

17 octobre

Lyon

0-50 sur 110 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Looool le 17/10/2026 à 13:34
A force de creuser, ils sont passés de l autre côté... a écrit le 17/10/2026 à 13h11

Avez vous conscience que vouloir tuer des gens est puni par la loi ?
J hésite entre la bêtise crasse et la provocation d un illettré qui ne peut écrire qu une seule phrase...
Les 2 étant compatibles par ailleurs....

Comme le racisme est puni par la loi et pourtant… Chacun ses passe temps et le mien c’est de piétiner des têtes comme celle de quentino

Signaler Répondre
avatar
Genz 33 le 17/10/2026 à 13:32
revolution selon trump a écrit le 17/10/2026 à 13h00

Trump vient de twitté que il y a une révolution en cours en France plus de 1000 manifestations en cours dans le pays le 17 octobre est déjà dans l’histoire

Le monde regarde la France c’est une dinguerie bellecour est noir de monde

Signaler Répondre
avatar
Looool le 17/10/2026 à 13:31
sacré sauvage a écrit le 17/10/2026 à 13h13

Vivement les prochaines élections! Qu'on vous dégage! Vous avez de la chance d'etre en France! ça va pas durer!
Au fait tu vis de quoi des allocs? du rsa?

Dégager ou ? Je suis français autant que toi que tu le veuilles ou non ;)

Signaler Répondre
avatar
Douce France.... le 17/10/2026 à 13:24
Incroyable a écrit le 17/10/2026 à 12h46

C’est du jamais-vu Des grandes villes aux plus petites communes la mobilisation est historique Même dans les villages des habitants descendent dans la rue pour exprimer leur colère Le message est clair les Français en ont assez de Macron de la hausse du coût de la vie et des difficultés à joindre les deux bouts

Mais dans les villages ils ne cassent pas, il n y a déjà plus rien....

Signaler Répondre
avatar
la question le 17/10/2026 à 13:24
Mon rêve a écrit le 17/10/2026 à 12h58

Ouai et j’adore ça !

électeur de lfi? avec ton drapeau et ton keffieh? Au fait tu aimes la France ou la caf?

Signaler Répondre
avatar
Ma poule le 17/10/2026 à 13:20
Enfin a écrit le 17/10/2026 à 12h20

Enfin ça pete ! C’est que le début ! Vivement l’affrontement comme les fachos qu’on les piétinent

Tu vas pleurer ta connerie

Signaler Répondre
avatar
Un rêve sans sommeil? le 17/10/2026 à 13:19
Incroyable a écrit le 17/10/2026 à 12h46

C’est du jamais-vu Des grandes villes aux plus petites communes la mobilisation est historique Même dans les villages des habitants descendent dans la rue pour exprimer leur colère Le message est clair les Français en ont assez de Macron de la hausse du coût de la vie et des difficultés à joindre les deux bouts

...............

Signaler Répondre
avatar
En 2027 le 17/10/2026 à 13:18
Mon rêve a écrit le 17/10/2026 à 12h58

Ouai et j’adore ça !

Ce sera ton tour

Signaler Répondre
avatar
A quoi sert il d être intelligent ? le 17/10/2026 à 13:13
Hypocrisie douteyse a écrit le 17/10/2026 à 12h20

Au fait il gagne combien Melenchon ? Et la Panot ? Et Boyard ? Et Delogu ? Ça profite bien du système mais ça vit grassement.....

Ils font rêver, ils ont pris la fusée sociale , l ascenseur étant déjà trop dur...
Si t es con, moche, menteur mais que tu veux un avenir sans souci financier rentre a LFI...

Signaler Répondre
avatar
sacré sauvage le 17/10/2026 à 13:13
Mon rêve a écrit le 17/10/2026 à 12h58

Ouai et j’adore ça !

Vivement les prochaines élections! Qu'on vous dégage! Vous avez de la chance d'etre en France! ça va pas durer!
Au fait tu vis de quoi des allocs? du rsa?

Signaler Répondre
avatar
A force de creuser, ils sont passés de l autre côté... le 17/10/2026 à 13:11
Mon rêve a écrit le 17/10/2026 à 12h58

Ouai et j’adore ça !

Avez vous conscience que vouloir tuer des gens est puni par la loi ?
J hésite entre la bêtise crasse et la provocation d un illettré qui ne peut écrire qu une seule phrase...
Les 2 étant compatibles par ailleurs....

Signaler Répondre
avatar
Les comiques aussi sont sortis.. le 17/10/2026 à 13:06
revolution selon trump a écrit le 17/10/2026 à 13h00

Trump vient de twitté que il y a une révolution en cours en France plus de 1000 manifestations en cours dans le pays le 17 octobre est déjà dans l’histoire

Merci, ça m a fait ma journée🤣🤣🤣
Maintenant en voyage, je dirai que je n étais pas en France a ce moment.....histoire de ne pas trop passer pour un Charlot....

Signaler Répondre
avatar
Nous gagnerons le 17/10/2026 à 13:06
Looool a écrit le 17/10/2026 à 12h22

Et bah déménage personne te regrettera

Nous ne laisserons les petits cons de gauchistes tout casser. Nos FDO vont vous combattre avec la plus grande fermeté pour garantir l’ordre et l’autorité en France! Il paraît qu’au Venezuela et à Cuba, vous serez les bienvenue! Pas de place pour les gauchistes en France! Pas de place pour ces hordes de sauvages dans notre pays!

Signaler Répondre
avatar
Et le festival Lumière? le 17/10/2026 à 13:05

C'est le festival Lumière?
Comment nos invités de grandes marques perçoivent ça où sont-ils déjà parti?

Signaler Répondre
avatar
Goh le 17/10/2026 à 13:01
A qui profite le chaos... a écrit le 17/10/2026 à 12h27

Ça va faire vieux c.. mais je m interroge sur l ultra violence d aujourd hui.
Dans les années 90 , nous étions plus d un million dans les rues contre Juppé, pas de casse.
Dans les années 2000, je manifestais
a Lyon contre l extrême droite sous protection policière qui nous raccompagnait en fin de manif pour éviter les agressions solitaires. Nous étions beaucoup de " racises" adultes a y être, ne voulant pas que nos enfants risquent des coups.
Et aujourd hui, le danger vient des gauchistes et des islamistes qui les utilisent...
Comment en est on arrive la ?

Il faut remercier LFI qui les protège

Signaler Répondre
avatar
revolution selon trump le 17/10/2026 à 13:00

Trump vient de twitté que il y a une révolution en cours en France plus de 1000 manifestations en cours dans le pays le 17 octobre est déjà dans l’histoire

Signaler Répondre
avatar
Mon rêve le 17/10/2026 à 12:58
un métier a écrit le 17/10/2026 à 12h28

vous avez l'habitude de pietiner et de tuer les braves Français 👌

Ouai et j’adore ça !

Signaler Répondre
avatar
Cherchez Raphou... le 17/10/2026 à 12:54

Ou en est on avec Raphael ARNAULT et sa milice fasciste et violente ?

Signaler Répondre
avatar
Redonnez du sens aux mots.... le 17/10/2026 à 12:51
BB a écrit le 17/10/2026 à 12h12

N'importe quoi...
Les gens n'arrivent plus à vivre et les nantis comme vous continuent à croire qu'ils manifestent pour du confort...ouvrez les yeux !
J'ai l'impression que c'est vous le privilégié qui est en complet décalage avec la réalité sociale du pays

L avantage quand on a été pauvre jeune et que l on est encore vieux, c est que l on n est jamais déçu....
Pas de vacances, pas de viandes, premiers prix, chauffage au minimum, pas de voitures.
Décroissant involontaire avec une seule devise : un éclat de rire équivaut a un steack !
Les vrais pauvres ne crient pas et n en parlent pas, question de dignité .
Bonne fin de journée..

Signaler Répondre
avatar
Incroyable le 17/10/2026 à 12:46

C’est du jamais-vu Des grandes villes aux plus petites communes la mobilisation est historique Même dans les villages des habitants descendent dans la rue pour exprimer leur colère Le message est clair les Français en ont assez de Macron de la hausse du coût de la vie et des difficultés à joindre les deux bouts

Signaler Répondre
avatar
Nous sommes généreux, mais réalistes... le 17/10/2026 à 12:46
Césarion a écrit le 17/10/2026 à 10h19

puisque tu sais que l'argent va être dépensé donne le avant. il servira a quelques choses d'utile.

Je veux bien si tu achètes un Bescherelle..👍

Signaler Répondre
avatar
C est bon de rire parfois... le 17/10/2026 à 12:44
Enfin a écrit le 17/10/2026 à 12h20

Enfin ça pete ! C’est que le début ! Vivement l’affrontement comme les fachos qu’on les piétinent

Hum, ça fait rêver le monde que vous défendez ..🤕😱...

Signaler Répondre
avatar
aimelyon le 17/10/2026 à 12:42

On change de gouvernement dans 6 mois ils ne vont rien faire.

Signaler Répondre
avatar
Allo maman bobo... le 17/10/2026 à 12:41
Gentil type a écrit le 17/10/2026 à 10h43

C’est celui qui le dit qui l’est

Tiens les CP n ont pas école ce jour🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Kevin Mattéo le 17/10/2026 à 12:37

En espérant que les fachos d'extrême gauche et autres totalitaires de la gauche sectaire ne viennent pas saccager ce mouvement.

Signaler Répondre
avatar
un métier le 17/10/2026 à 12:28
Enfin a écrit le 17/10/2026 à 12h20

Enfin ça pete ! C’est que le début ! Vivement l’affrontement comme les fachos qu’on les piétinent

vous avez l'habitude de pietiner et de tuer les braves Français 👌

Signaler Répondre
avatar
A qui profite le chaos... le 17/10/2026 à 12:27

Ça va faire vieux c.. mais je m interroge sur l ultra violence d aujourd hui.
Dans les années 90 , nous étions plus d un million dans les rues contre Juppé, pas de casse.
Dans les années 2000, je manifestais
a Lyon contre l extrême droite sous protection policière qui nous raccompagnait en fin de manif pour éviter les agressions solitaires. Nous étions beaucoup de " racises" adultes a y être, ne voulant pas que nos enfants risquent des coups.
Et aujourd hui, le danger vient des gauchistes et des islamistes qui les utilisent...
Comment en est on arrive la ?

Signaler Répondre
avatar
C'est le bordel le 17/10/2026 à 12:26

Merci Macron, c'est ton bilan à toi, Philippe, Attal et tous tes copains à qui tu as distribué des postes pour s'en mettre plein les poches sans rien foutre.

Merci Macron pour le désastre, pour la ruine du pays, pour ce bordel que tu sembles apprécier.

Signaler Répondre
avatar
bahhhh le 17/10/2026 à 12:25

Défiler avec des drapeaux palestiniens et des Keffieh? NON MERCI 🤣🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 17/10/2026 à 12:25
faut pas oublier a écrit le 17/10/2026 à 11h14

Et aussi virer tout ceux qui viennent en France profiter du système social! on vient encore de le voir avec les 130 migrants qui vont profiter de tout pendant que les Français qui bossent n'y arrivent plus!

Quand je dis plus égalitaire je parle aussi de cette inégalité la ..
Ce n'est pas normal et vous avez raison...
Mais c'est pas les politiques qui changeront cela..
Marine ne fermera pas les frontieres, elle sera soumis à l'UE comme tous les autres..
Elle aggravera la situation comme tous les autres..
Je comprend pas qu'après 50 ans de promesses non tenue que certains y croient encore..
Ils font tous parti de ce système.

Signaler Répondre
avatar
Looool le 17/10/2026 à 12:22
La France de melechon a écrit le 17/10/2026 à 10h49

Cette France des casseurs, des délinquants, des voyoux, je n’en veux pas. Résistance citoyenne et populaire! Toujours en train de manifester pour plus d’alloc, la retraite à 40 ans et un salaire à vie à 5000 EUR sans rien foutre! Total soutien à nos FDO pour combattre les casseurs et autres hordes de sauvages soutenue par la racaille insoumise! Non Melenchon vous ne serez pas président en 2027! Nous ferons tout pour vous faire échouer! La France silencieuse est la!

Et bah déménage personne te regrettera

Signaler Répondre
avatar
Enfin le 17/10/2026 à 12:20

Enfin ça pete ! C’est que le début ! Vivement l’affrontement comme les fachos qu’on les piétinent

Signaler Répondre
avatar
Hypocrisie douteyse le 17/10/2026 à 12:20

Au fait il gagne combien Melenchon ? Et la Panot ? Et Boyard ? Et Delogu ? Ça profite bien du système mais ça vit grassement.....

Signaler Répondre
avatar
BB le 17/10/2026 à 12:12
La France de melechon a écrit le 17/10/2026 à 10h49

Cette France des casseurs, des délinquants, des voyoux, je n’en veux pas. Résistance citoyenne et populaire! Toujours en train de manifester pour plus d’alloc, la retraite à 40 ans et un salaire à vie à 5000 EUR sans rien foutre! Total soutien à nos FDO pour combattre les casseurs et autres hordes de sauvages soutenue par la racaille insoumise! Non Melenchon vous ne serez pas président en 2027! Nous ferons tout pour vous faire échouer! La France silencieuse est la!

N'importe quoi...
Les gens n'arrivent plus à vivre et les nantis comme vous continuent à croire qu'ils manifestent pour du confort...ouvrez les yeux !
J'ai l'impression que c'est vous le privilégié qui est en complet décalage avec la réalité sociale du pays

Signaler Répondre
avatar
tres bien dit le 17/10/2026 à 12:11
La France de melechon a écrit le 17/10/2026 à 10h49

Cette France des casseurs, des délinquants, des voyoux, je n’en veux pas. Résistance citoyenne et populaire! Toujours en train de manifester pour plus d’alloc, la retraite à 40 ans et un salaire à vie à 5000 EUR sans rien foutre! Total soutien à nos FDO pour combattre les casseurs et autres hordes de sauvages soutenue par la racaille insoumise! Non Melenchon vous ne serez pas président en 2027! Nous ferons tout pour vous faire échouer! La France silencieuse est la!

on est d accord ! vivement 2027

Signaler Répondre
avatar
FIL DANS TA CHAMBRE le 17/10/2026 à 12:11

Ils vont finir par ce faire mal à force de joué au cons ! 🤣😂😂

Signaler Répondre
avatar
Meilleure vidéo le 17/10/2026 à 12:09

la meilleure vidéo de l’année ce couple de mariée Genz sont entrain de créer de l’histoire

Signaler Répondre
avatar
Nimbus le 17/10/2026 à 12:05
l’aveugle a écrit le 17/10/2026 à 10h48

Et les aides, tu les comptes quand et où….

Et le pognon des aides, il va où et finit sa route où ?
Les aides paient les loyers et permettent la consommation en rallongeant les salaires.. ce sont les proprio, les employeurs et les marchands qui en profitent à la fin du compte.
L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres.
C'est après le bal qu'on paie ceux qui jouent de la flute.

Signaler Répondre
avatar
ouf! le 17/10/2026 à 12:00

les haineux sont de sortie.

Signaler Répondre
avatar
Idiots le 17/10/2026 à 11:58

Ils réclament de l’argent, mais détruisent tout sur leur passage. Au final, l’argent qu’ils réclament servira à réparer les dégâts qu’ils ont eux-mêmes causés. Quelle absurdité !

Signaler Répondre
avatar
Français pauvre le 17/10/2026 à 11:57

Marine Le Pen doit se frotter les mains de voire dans la rue tant de personnes pour augmenter son score, car les manifestations sont souvent basées sur les sondages qui ne sont pas représentatifs de l'électorat silencieux ! Et les mêmes en 2027 manifesteront de l'avoir fait élire...

Signaler Répondre
avatar
cqfd. le 17/10/2026 à 11:37
Pierre Henri a écrit le 17/10/2026 à 10h05

Les anciens "gilets jaunes" se désolidarisent de cette opération qu'ils jugent être de la récupération politique.
En fait ce sont, depuis le début" des opérations électorales de l'extrême gauche tolérées par un état faible, dont les coûts seront payés par le con-tribuable.
Nous pourrons une fois de plus juger les compétences de l'état pour rétablir un semblant d'ordre..

Tout à fait, il s'agit pour LFI de mettre la pagaille sous couvert d'appellations multiples.

Signaler Répondre
avatar
NopasaranpendantmesRTT le 17/10/2026 à 11:35

Nos révoltés auront bientôt à choisir entre des congés et des rtt... La révolte loisir n’est pas un dîner de gala !

Signaler Répondre
avatar
faut pas oublier le 17/10/2026 à 11:14
C'est moi a écrit le 17/10/2026 à 10h21

Ils ont voter Mitterand, Chirac, Sarko, Hollande aussi...

Toujours pas comprendre que les gilets jaune demande un autre systeme, plus juste, plus égalitaire, des retraites revaloriser, des augmentations salariales, une baisse de l'inflation...

Je rappelle qu'aujourd'hui les agriculteurs et les pompiers sont aussi mobilisés, c'est une manif contre la vie chère et on devrait tous être d'accord..

Les politiciens de tout bord nous ont mis dans cette situation et c'est surement pas les prochaines élections qui vont regler le problème..

Et aussi virer tout ceux qui viennent en France profiter du système social! on vient encore de le voir avec les 130 migrants qui vont profiter de tout pendant que les Français qui bossent n'y arrivent plus!

Signaler Répondre
avatar
Une solution simple le 17/10/2026 à 10:58
Racailles de m... a écrit le 17/10/2026 à 09h26

Déjà, ça devrait être interdit de manifester cagoulé.

Les lâches méritent l'interpellation puis la prison direct.

Visez la cagoule, on aura le visage, un peu abimé, c'est tout

Signaler Répondre
avatar
La France de melechon le 17/10/2026 à 10:49

Cette France des casseurs, des délinquants, des voyoux, je n’en veux pas. Résistance citoyenne et populaire! Toujours en train de manifester pour plus d’alloc, la retraite à 40 ans et un salaire à vie à 5000 EUR sans rien foutre! Total soutien à nos FDO pour combattre les casseurs et autres hordes de sauvages soutenue par la racaille insoumise! Non Melenchon vous ne serez pas président en 2027! Nous ferons tout pour vous faire échouer! La France silencieuse est la!

Signaler Répondre
avatar
l’aveugle le 17/10/2026 à 10:48
jour de gloire a écrit le 16/10/2026 à 19h36

Près de 70 pourcents des français approuvent la modilisation du 17 octobre. Seulement 17 pourcents n’approuvent pas. Toutes et tous dans la rue demain !! 9 millions de français vivent avec 945 euros par mois et l’essence à 2,55 euros les lycéens sont des établissements déplorable et manque des prof et des étudiants sont dans la misère

Et les aides, tu les comptes quand et où….

Signaler Répondre
avatar
No Problem le 17/10/2026 à 10:46
cassos a écrit le 17/10/2026 à 06h41

Les Cassos sont de sortie. Ça réclame de l’argent, mais cette journée va coûter des millions en casse ! Formidable les Cassos !

Ces cassos ont toujours réclamé de l’argent, c’est leur raison et façon de vivre

Signaler Répondre
avatar
Gentil type le 17/10/2026 à 10:43
Pauvre type a écrit le 17/10/2026 à 09h22

Toi c'est au cerveau que tu as une tendinite

C’est celui qui le dit qui l’est

Signaler Répondre
avatar
Non aux racailles! le 17/10/2026 à 10:38

Doucet ertses escrologistes,seront à pieds d'oeuvre pour nettoyer la casse dans les rues de Lyon,soi disant apaisée

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.