Le retour des Gilets jaunes ce samedi à Lyon ? De premières actions menées ce matin

Mise à jour à 12h30 : A l'arrivée de Bellecour, le cortège a été repoussé vers la Guillotière. Sur la place Bellecour, déjà quelques dizaines de gilets jaunes sont présents avant la manifestation de 14h.
Mise à jour 11h 30 : Scène sympathique place Jean-Macé à l'arrivée du cortège sauvage, mariés et invités saluent la foule qui répond par des "Vive les mariés !".
À la mairie du 7e arrondissement de Lyon, deux mariés font un clapping avec les manifestants, chaudement applaudis https://t.co/mWVjkHrnqF— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Mise à jour à 11h :
Au départ de la place Guichard, une manifestation sauvage, s’est dirigée sur l’avenue de Saxe. Les manifestants ont été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène au niveau de la station de métro saxe Gambetta.
Arrivé à Saxe-Gambetta, le cortège sauvage est repoussé par de la lacrymo https://t.co/hmexrJjlZr— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Mise à jour à 10h :
Lyon : trois individus interpellés après des tags anti-police place Bellecour
Trois personnes ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi après des dégradations commises sur la façade de l’Office du tourisme, place Bellecour à Lyon. Plusieurs inscriptions étaient à caractère anti-police.
Selon nos informations, des dégradations ont été constatées dans la nuit du 16 au 17 octobre en plein cœur de Lyon.
Vers 23h55, trois individus ont été surpris alors qu’ils réalisaient des tags sur la façade de l’Office du tourisme, situé place Bellecour dans le 2e arrondissement.
Selon les premiers éléments, l’ensemble des inscriptions découvertes présentait un caractère anti-police. Des menaces de mort visant une personne dépositaire de l’autorité publique sont également mentionnées dans le signalement.
Trois interpellations
Les trois individus ont été interpellés à la suite des faits.
Une enquête est désormais en cours afin de préciser les circonstances des dégradations et les responsabilités de chacun.
Mise à jour à 9h : De premières actions ont été menées ce samedi matin, notamment à proximité de la préfecture où une centaine de jeunes manifestants, notamment des blacks blocs, ont tenté de barrer des routes avec des grilles et des poubelles. Plusieurs tirs de grenades lacrymogène ont été réalisés sur les quais du Rhône.
Premiers tirs de lacrymogène sur les berges du Rhône à proximité de la préfecture où une centaine de jeunes et de black blocs sont rassemblés https://t.co/Vxgs2fntNk— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Un groupe d’une quinzaine d’individus au rond-point de la Feyssine a été également dispersé, tout comme au niveau de la raffinerie de Feyzin.
Article initial : Un nouveau rendez-vous social est annoncé à Lyon ce samedi 17 octobre.
L’appel fixe un rassemblement à 14h place Bellecour, avec l’ambition revendiquée de faire converger la mobilisation actuelle de la jeunesse et l’héritage du mouvement des Gilets jaunes.
Dans leur texte, les organisateurs estiment que les appels au 17 octobre se sont notamment développés sur TikTok auprès de la GenZ, terme employé pour désigner lycéens, étudiants et jeunes actifs.
Coût de la vie et services publics parmi les revendications mises en avant
Les initiateurs de l’appel mettent en avant plusieurs motifs de mobilisation : coût de la vie, en particulier celui des carburants, utilisation de l’argent public ou encore situation des services publics.
Ils voient dans cette dynamique un possible retour des Gilets jaunes, tout en reconnaissant que plusieurs figures historiques du mouvement de 2018 ont pris leurs distances avec l’appel national.
À Lyon, les auteurs évoquent également la création d’un groupe de militants issus de la première génération des Gilets jaunes, mais regrettent que cette organisation se construise, selon eux, sans participation suffisante de la jeunesse actuellement mobilisée.
Un appel à rejoindre la mobilisation des jeunes
Le texte s’inscrit directement dans la continuité du mouvement lycéen et étudiant engagé depuis plusieurs semaines dans l’agglomération lyonnaise.
Les auteurs estiment que cette jeunesse se mobilise "pour de meilleures conditions de vie et d’études" et craignent que les vacances de la Toussaint ne conduisent à un essoufflement du mouvement.
Ils appellent donc les anciens Gilets jaunes et plus largement leurs soutiens à "grossir les rangs", sans chercher, assurent-ils, à prendre la direction de la mobilisation.
"C’est une fierté qu’elle prenne à son compte le symbole du Gilet jaune, la seule chose à faire c’est de grossir les rangs et d’apporter notre aide si on nous la demande", écrivent les initiateurs.
Dans l'agglomération lyonnaise, les premières opérations sont annoncées dès 5h du matin.
Des blocages prévus à Feyzin, sur l'A6 et dans Lyon
Les premières perturbations pourraient toucher plusieurs axes stratégiques de l'agglomération.
À Feyzin, un blocage de la raffinerie est annoncé dès 5h. À la même heure, une autre opération est prévue au niveau du pont Gallieni, à Lyon.
Les secteurs de la Part-Dieu et de l'entrepôt pétrolier lyonnais sont également visés par des appels au blocage à partir de 10h.
Dans le Beaujolais, les manifestants prévoient un rassemblement au péage de Belleville-sur-Saône, sur l'A6, dès 7h30. Une opération péage gratuit est ensuite annoncée à Limas à 9h.
D'autres rendez-vous sont recensés autour de Lyon :
- Saint-Romain-de-Popey : rassemblement à 9h30 sur un rond-point près du péage de Tarare Est, sur l'A89.
- Lentilly : rassemblement sur la RN7 à 10h.
- Vaugneray : blocage annoncé route de Bordeaux à 10h.
- Bron : barrage filtrant sur le boulevard Laurent-Bonnevay à 14h.
- Givors : rassemblement au rond-point Carrefour à 9h, puis au pont de Givors à 10h.
Dans Lyon même, quatre lieux de rassemblement sont annoncés : devant la préfecture du Rhône à 8h, à la Manufacture des Tabacs à 10h, place Bellecour à 14h et au marché des États-Unis à 19h.
Comme le racisme est puni par la loi et pourtant… Chacun ses passe temps et le mien c’est de piétiner des têtes comme celle de quentinoSignaler Répondre
Le monde regarde la France c’est une dinguerie bellecour est noir de mondeSignaler Répondre
Dégager ou ? Je suis français autant que toi que tu le veuilles ou non ;)Signaler Répondre
Mais dans les villages ils ne cassent pas, il n y a déjà plus rien....Signaler Répondre
électeur de lfi? avec ton drapeau et ton keffieh? Au fait tu aimes la France ou la caf?Signaler Répondre
Tu vas pleurer ta connerieSignaler Répondre
...............Signaler Répondre
Ce sera ton tourSignaler Répondre
Ils font rêver, ils ont pris la fusée sociale , l ascenseur étant déjà trop dur...Signaler Répondre
Si t es con, moche, menteur mais que tu veux un avenir sans souci financier rentre a LFI...
Vivement les prochaines élections! Qu'on vous dégage! Vous avez de la chance d'etre en France! ça va pas durer!Signaler Répondre
Au fait tu vis de quoi des allocs? du rsa?
Avez vous conscience que vouloir tuer des gens est puni par la loi ?Signaler Répondre
J hésite entre la bêtise crasse et la provocation d un illettré qui ne peut écrire qu une seule phrase...
Les 2 étant compatibles par ailleurs....
Merci, ça m a fait ma journée🤣🤣🤣Signaler Répondre
Maintenant en voyage, je dirai que je n étais pas en France a ce moment.....histoire de ne pas trop passer pour un Charlot....
Nous ne laisserons les petits cons de gauchistes tout casser. Nos FDO vont vous combattre avec la plus grande fermeté pour garantir l’ordre et l’autorité en France! Il paraît qu’au Venezuela et à Cuba, vous serez les bienvenue! Pas de place pour les gauchistes en France! Pas de place pour ces hordes de sauvages dans notre pays!Signaler Répondre
C'est le festival Lumière?Signaler Répondre
Comment nos invités de grandes marques perçoivent ça où sont-ils déjà parti?
Il faut remercier LFI qui les protègeSignaler Répondre
Trump vient de twitté que il y a une révolution en cours en France plus de 1000 manifestations en cours dans le pays le 17 octobre est déjà dans l’histoireSignaler Répondre
Ouai et j’adore ça !Signaler Répondre
Ou en est on avec Raphael ARNAULT et sa milice fasciste et violente ?Signaler Répondre
L avantage quand on a été pauvre jeune et que l on est encore vieux, c est que l on n est jamais déçu....Signaler Répondre
Pas de vacances, pas de viandes, premiers prix, chauffage au minimum, pas de voitures.
Décroissant involontaire avec une seule devise : un éclat de rire équivaut a un steack !
Les vrais pauvres ne crient pas et n en parlent pas, question de dignité .
Bonne fin de journée..
C’est du jamais-vu Des grandes villes aux plus petites communes la mobilisation est historique Même dans les villages des habitants descendent dans la rue pour exprimer leur colère Le message est clair les Français en ont assez de Macron de la hausse du coût de la vie et des difficultés à joindre les deux boutsSignaler Répondre
Je veux bien si tu achètes un Bescherelle..👍Signaler Répondre
Hum, ça fait rêver le monde que vous défendez ..🤕😱...Signaler Répondre
On change de gouvernement dans 6 mois ils ne vont rien faire.Signaler Répondre
Tiens les CP n ont pas école ce jour🤣🤣🤣Signaler Répondre
En espérant que les fachos d'extrême gauche et autres totalitaires de la gauche sectaire ne viennent pas saccager ce mouvement.Signaler Répondre
vous avez l'habitude de pietiner et de tuer les braves Français 👌Signaler Répondre
Ça va faire vieux c.. mais je m interroge sur l ultra violence d aujourd hui.Signaler Répondre
Dans les années 90 , nous étions plus d un million dans les rues contre Juppé, pas de casse.
Dans les années 2000, je manifestais
a Lyon contre l extrême droite sous protection policière qui nous raccompagnait en fin de manif pour éviter les agressions solitaires. Nous étions beaucoup de " racises" adultes a y être, ne voulant pas que nos enfants risquent des coups.
Et aujourd hui, le danger vient des gauchistes et des islamistes qui les utilisent...
Comment en est on arrive la ?
Merci Macron, c'est ton bilan à toi, Philippe, Attal et tous tes copains à qui tu as distribué des postes pour s'en mettre plein les poches sans rien foutre.Signaler Répondre
Merci Macron pour le désastre, pour la ruine du pays, pour ce bordel que tu sembles apprécier.
Défiler avec des drapeaux palestiniens et des Keffieh? NON MERCI 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Quand je dis plus égalitaire je parle aussi de cette inégalité la ..Signaler Répondre
Ce n'est pas normal et vous avez raison...
Mais c'est pas les politiques qui changeront cela..
Marine ne fermera pas les frontieres, elle sera soumis à l'UE comme tous les autres..
Elle aggravera la situation comme tous les autres..
Je comprend pas qu'après 50 ans de promesses non tenue que certains y croient encore..
Ils font tous parti de ce système.
Et bah déménage personne te regretteraSignaler Répondre
Enfin ça pete ! C’est que le début ! Vivement l’affrontement comme les fachos qu’on les piétinentSignaler Répondre
Au fait il gagne combien Melenchon ? Et la Panot ? Et Boyard ? Et Delogu ? Ça profite bien du système mais ça vit grassement.....Signaler Répondre
N'importe quoi...Signaler Répondre
Les gens n'arrivent plus à vivre et les nantis comme vous continuent à croire qu'ils manifestent pour du confort...ouvrez les yeux !
J'ai l'impression que c'est vous le privilégié qui est en complet décalage avec la réalité sociale du pays
on est d accord ! vivement 2027Signaler Répondre
Ils vont finir par ce faire mal à force de joué au cons ! 🤣😂😂Signaler Répondre
la meilleure vidéo de l’année ce couple de mariée Genz sont entrain de créer de l’histoireSignaler Répondre
Et le pognon des aides, il va où et finit sa route où ?Signaler Répondre
Les aides paient les loyers et permettent la consommation en rallongeant les salaires.. ce sont les proprio, les employeurs et les marchands qui en profitent à la fin du compte.
L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres.
C'est après le bal qu'on paie ceux qui jouent de la flute.
les haineux sont de sortie.Signaler Répondre
Ils réclament de l’argent, mais détruisent tout sur leur passage. Au final, l’argent qu’ils réclament servira à réparer les dégâts qu’ils ont eux-mêmes causés. Quelle absurdité !Signaler Répondre
Marine Le Pen doit se frotter les mains de voire dans la rue tant de personnes pour augmenter son score, car les manifestations sont souvent basées sur les sondages qui ne sont pas représentatifs de l'électorat silencieux ! Et les mêmes en 2027 manifesteront de l'avoir fait élire...Signaler Répondre
Tout à fait, il s'agit pour LFI de mettre la pagaille sous couvert d'appellations multiples.Signaler Répondre
Nos révoltés auront bientôt à choisir entre des congés et des rtt... La révolte loisir n’est pas un dîner de gala !Signaler Répondre
Et aussi virer tout ceux qui viennent en France profiter du système social! on vient encore de le voir avec les 130 migrants qui vont profiter de tout pendant que les Français qui bossent n'y arrivent plus!Signaler Répondre
Visez la cagoule, on aura le visage, un peu abimé, c'est toutSignaler Répondre
Cette France des casseurs, des délinquants, des voyoux, je n’en veux pas. Résistance citoyenne et populaire! Toujours en train de manifester pour plus d’alloc, la retraite à 40 ans et un salaire à vie à 5000 EUR sans rien foutre! Total soutien à nos FDO pour combattre les casseurs et autres hordes de sauvages soutenue par la racaille insoumise! Non Melenchon vous ne serez pas président en 2027! Nous ferons tout pour vous faire échouer! La France silencieuse est la!Signaler Répondre
Et les aides, tu les comptes quand et où….Signaler Répondre
Ces cassos ont toujours réclamé de l’argent, c’est leur raison et façon de vivreSignaler Répondre
C’est celui qui le dit qui l’estSignaler Répondre
Doucet ertses escrologistes,seront à pieds d'oeuvre pour nettoyer la casse dans les rues de Lyon,soi disant apaiséeSignaler Répondre