Le retour des Gilets jaunes ce samedi à Lyon ? De premières actions menées ce matin

Mise à jour à 12h30 : A l'arrivée de Bellecour, le cortège a été repoussé vers la Guillotière. Sur la place Bellecour, déjà quelques dizaines de gilets jaunes sont présents avant la manifestation de 14h.

Mise à jour 11h 30 : Scène sympathique place Jean-Macé à l'arrivée du cortège sauvage, mariés et invités saluent la foule qui répond par des "Vive les mariés !".

À la mairie du 7e arrondissement de Lyon, deux mariés font un clapping avec les manifestants, chaudement applaudis https://t.co/mWVjkHrnqF — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Mise à jour à 11h :

Au départ de la place Guichard, une manifestation sauvage, s’est dirigée sur l’avenue de Saxe. Les manifestants ont été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène au niveau de la station de métro saxe Gambetta.

Arrivé à Saxe-Gambetta, le cortège sauvage est repoussé par de la lacrymo https://t.co/hmexrJjlZr — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Mise à jour à 10h :

Lyon : trois individus interpellés après des tags anti-police place Bellecour

Trois personnes ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi après des dégradations commises sur la façade de l’Office du tourisme, place Bellecour à Lyon. Plusieurs inscriptions étaient à caractère anti-police.

Selon nos informations, des dégradations ont été constatées dans la nuit du 16 au 17 octobre en plein cœur de Lyon.

Vers 23h55, trois individus ont été surpris alors qu’ils réalisaient des tags sur la façade de l’Office du tourisme, situé place Bellecour dans le 2e arrondissement.

Selon les premiers éléments, l’ensemble des inscriptions découvertes présentait un caractère anti-police. Des menaces de mort visant une personne dépositaire de l’autorité publique sont également mentionnées dans le signalement.

Trois interpellations

Les trois individus ont été interpellés à la suite des faits.

Une enquête est désormais en cours afin de préciser les circonstances des dégradations et les responsabilités de chacun.

Mise à jour à 9h : De premières actions ont été menées ce samedi matin, notamment à proximité de la préfecture où une centaine de jeunes manifestants, notamment des blacks blocs, ont tenté de barrer des routes avec des grilles et des poubelles. Plusieurs tirs de grenades lacrymogène ont été réalisés sur les quais du Rhône.

Premiers tirs de lacrymogène sur les berges du Rhône à proximité de la préfecture où une centaine de jeunes et de black blocs sont rassemblés https://t.co/Vxgs2fntNk — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Un groupe d’une quinzaine d’individus au rond-point de la Feyssine a été également dispersé, tout comme au niveau de la raffinerie de Feyzin.

Article initial : Un nouveau rendez-vous social est annoncé à Lyon ce samedi 17 octobre.

L’appel fixe un rassemblement à 14h place Bellecour, avec l’ambition revendiquée de faire converger la mobilisation actuelle de la jeunesse et l’héritage du mouvement des Gilets jaunes.

Dans leur texte, les organisateurs estiment que les appels au 17 octobre se sont notamment développés sur TikTok auprès de la GenZ, terme employé pour désigner lycéens, étudiants et jeunes actifs.

Coût de la vie et services publics parmi les revendications mises en avant

Les initiateurs de l’appel mettent en avant plusieurs motifs de mobilisation : coût de la vie, en particulier celui des carburants, utilisation de l’argent public ou encore situation des services publics.

Ils voient dans cette dynamique un possible retour des Gilets jaunes, tout en reconnaissant que plusieurs figures historiques du mouvement de 2018 ont pris leurs distances avec l’appel national.

À Lyon, les auteurs évoquent également la création d’un groupe de militants issus de la première génération des Gilets jaunes, mais regrettent que cette organisation se construise, selon eux, sans participation suffisante de la jeunesse actuellement mobilisée.

Un appel à rejoindre la mobilisation des jeunes

Le texte s’inscrit directement dans la continuité du mouvement lycéen et étudiant engagé depuis plusieurs semaines dans l’agglomération lyonnaise.

Les auteurs estiment que cette jeunesse se mobilise "pour de meilleures conditions de vie et d’études" et craignent que les vacances de la Toussaint ne conduisent à un essoufflement du mouvement.

Ils appellent donc les anciens Gilets jaunes et plus largement leurs soutiens à "grossir les rangs", sans chercher, assurent-ils, à prendre la direction de la mobilisation.

"C’est une fierté qu’elle prenne à son compte le symbole du Gilet jaune, la seule chose à faire c’est de grossir les rangs et d’apporter notre aide si on nous la demande", écrivent les initiateurs.

Dans l'agglomération lyonnaise, les premières opérations sont annoncées dès 5h du matin.

Des blocages prévus à Feyzin, sur l'A6 et dans Lyon

Les premières perturbations pourraient toucher plusieurs axes stratégiques de l'agglomération.

À Feyzin, un blocage de la raffinerie est annoncé dès 5h. À la même heure, une autre opération est prévue au niveau du pont Gallieni, à Lyon.

Les secteurs de la Part-Dieu et de l'entrepôt pétrolier lyonnais sont également visés par des appels au blocage à partir de 10h.

Dans le Beaujolais, les manifestants prévoient un rassemblement au péage de Belleville-sur-Saône, sur l'A6, dès 7h30. Une opération péage gratuit est ensuite annoncée à Limas à 9h.

D'autres rendez-vous sont recensés autour de Lyon :

- Saint-Romain-de-Popey : rassemblement à 9h30 sur un rond-point près du péage de Tarare Est, sur l'A89.

- Lentilly : rassemblement sur la RN7 à 10h.

- Vaugneray : blocage annoncé route de Bordeaux à 10h.

- Bron : barrage filtrant sur le boulevard Laurent-Bonnevay à 14h.

- Givors : rassemblement au rond-point Carrefour à 9h, puis au pont de Givors à 10h.

Dans Lyon même, quatre lieux de rassemblement sont annoncés : devant la préfecture du Rhône à 8h, à la Manufacture des Tabacs à 10h, place Bellecour à 14h et au marché des États-Unis à 19h.