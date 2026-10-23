Pour découvrir les nouvelles collections, trouver des idées de looks ou bénéficier de conseils personnalisés, le Printemps Lyon invite également les amateurs de mode à profiter de l’expertise de ses équipes et de ses Personal Shoppers, au cœur de la Presqu’île.

Une soirée mode entre expériences exclusives et savoir-faire

Pour commencer la soirée, les invités se sont retrouvés autour d’un cocktail imaginé par Maison Blomma. Au programme : un buffet spécialement préparé pour l’occasion et un bar à mojitos, dans une atmosphère conviviale.

L’expérience s’est poursuivie avec plusieurs rendez-vous autour de l’univers du luxe et de la beauté. La Maison Redline a proposé un atelier joaillerie permettant aux participants de découvrir son savoir-faire, tandis que les équipes de la Maison Dior réalisaient des retouches maquillage.

Une mise en bouche avant le temps fort de la soirée : la présentation des grandes tendances mode de l’automne-hiver 2026.

Trois tendances mode à suivre pour l’automne-hiver 2026

Direction l’espace Dressing, au deuxième étage du Printemps Lyon, métamorphosé pour l’occasion en podium de défilé. Commentée par Marc Ossedat, Responsable Concept & Style, la présentation a permis de décrypter trois univers qui dessinent les silhouettes de la saison.

Legacy Revival : l’héritage des grandes maisons revisité

Avec Legacy Revival, les codes historiques de la mode et les savoir-faire des grandes maisons sont remis au goût du jour. L’idée : puiser dans l’héritage et les pièces emblématiques pour composer des silhouettes contemporaines, où tradition et modernité se rencontrent.



Urban Minimalist : un vestiaire contemporain et affirmé

Plus graphique, la tendance Urban Minimalist mise sur une esthétique épurée et structurée. Elle propose une vision affirmée du vestiaire contemporain, où les lignes et les contrastes contribuent à construire des looks modernes.



Good Girl/Boys Gone Bad : place à l’audace

Avec Good Girl/Boys Gone Bad, les codes établis sont bousculés. Cette tendance joue avec les contrastes, les oppositions et une esthétique plus libre, pour des silhouettes qui osent sortir des conventions.

Trois inspirations différentes, qui offrent autant de pistes pour renouveler sa garde-robe et composer son propre style cette saison.



Quand la mode rencontre la danse et le parfum

Au-delà des vêtements, le défilé a fait la part belle au mouvement grâce à la performance de trois danseurs mettant en scène les créations LEVAC, une marque présente au Printemps Lyon. Leurs chorégraphies ont donné vie aux pièces présentées, créant un dialogue entre les vêtements, les gestes et l’expression artistique.

L’expérience s’est également prolongée du côté des parfums. La Maison Dior a associé à chacune des trois tendances une signature olfactive en cohérence avec son univers. Mode, danse et parfum se sont ainsi rencontrés dans une scénographie sensorielle pensée pour faire découvrir les inspirations de la saison autrement.

La beauté était elle aussi à l’honneur avec l’intervention de Saïd, Make-Up Artist Dior, venu partager son regard professionnel sur les tendances maquillage de l’automne-hiver 2026. Les invités ont ainsi pu découvrir comment les choix de maquillage accompagnent les silhouettes et complètent l’allure générale.



Personal Shopper au Printemps Lyon : des conseils pour trouver son style

Cette soirée illustre la volonté du Printemps Lyon de proposer bien plus qu’une expérience shopping traditionnelle. Le grand magasin mise sur des rendez-vous privilégiés pour faire découvrir les collections, les marques et les nouvelles tendances, tout en donnant aux clients des clés pour s’approprier les inspirations de la saison.

Et pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier de conseils adaptés à leurs envies, le Printemps propose un service de Personal Shopping. Ces professionnels accompagnent les clients dans leurs choix, qu’il s’agisse de renouveler leur garde-robe, de trouver une tenue pour une occasion particulière ou d’explorer de nouveaux styles.

Envie de profiter de cet accompagnement personnalisé ? Découvrez le service et les possibilités de rendez-vous sur le site du Printemps : découvrir les Personal Shoppers du Printemps.

Où découvrir les tendances automne-hiver 2026 à Lyon ?

Installé au cœur de la Presqu’île, le Printemps Lyon invite les passionnés de mode à découvrir les inspirations de l’automne-hiver 2026 à travers les collections et les univers de ses marques.

Que vous soyez attiré par l’élégance revisitée de Legacy Revival, les lignes épurées d’Urban Minimalist ou l’audace de Good Girl/Boys Gone Bad, cette nouvelle saison offre plusieurs façons d’affirmer votre style.



Pour préparer votre prochaine séance shopping et bénéficier de conseils sur mesure, retrouvez toutes les informations sur le service de Personal Shopping du Printemps : prendre connaissance du service Personal Shopper.



Entre mode, beauté, parfum et accompagnement personnalisé, le Printemps Lyon entend faire du shopping une expérience à part entière, au cœur de Lyon.