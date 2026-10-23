Groupe SEB : le résultat opérationnel bondit de 25 % sur neuf mois, les objectifs 2026 confirmés

Le Groupe SEB publie des résultats en progression à l’issue des neuf premiers mois de l’année.

Le chiffre d’affaires atteint 5,707 milliards d’euros, en hausse de 1,1 % à taux de change et périmètre constants et de 0,8 % en données publiées.

Le troisième trimestre s’est montré plus stable avec 1,964 milliard d’euros de ventes, quasiment inchangées en organique (-0,1 %) mais en hausse de 2,5 % en données publiées.

Un résultat opérationnel en hausse de près de 25 %

La principale progression concerne le Résultat opérationnel d’activité (ROPA).

Il atteint 333 millions d’euros sur neuf mois, soit une augmentation de 24,5 % par rapport à la même période de 2025. La marge opérationnelle passe ainsi de 4,7 % à 5,8 % des ventes.

Sur le seul troisième trimestre, le ROPA s’établit à 161 millions d’euros, en progression de 8,7 %, avec une marge opérationnelle de 8,2 %.

Cette amélioration est notamment attribuée à la progression de la marge brute, à la maîtrise des coûts et aux premiers effets du plan Rebond.

Déjà 35 millions d’euros d’économies

Lancé pour améliorer la compétitivité et la rentabilité du groupe, le plan Rebond a permis de réaliser 35 millions d’euros d’économies à fin septembre.

SEB prévoit désormais entre 50 et 60 millions d’euros d’économies sur l’ensemble de 2026, avant de viser environ 200 millions d’euros d’économies annuelles récurrentes d’ici fin 2027.

Les départs volontaires liés aux accords sociaux conclus en France et en Allemagne ont débuté en septembre. Les objectifs de réduction d’effectifs doivent être atteints d’ici mars 2027. Plus de 500 actions concernant les achats indirects ont également été lancées.

Les ventes progressent encore en France

L’activité Grand Public reste le principal moteur du groupe avec 5,017 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur neuf mois, en progression organique de 1,9 %.

En Europe occidentale, les ventes avancent de 0,8 % sur la période. SEB précise qu’en France, elles sont toujours en hausse au troisième trimestre, portées notamment par les innovations récentes et les programmes de fidélisation.

Les Amériques affichent une croissance beaucoup plus soutenue, avec des ventes en progression organique de 9,3 % sur neuf mois, dont 9,9 % en Amérique du Nord et 7,9 % en Amérique du Sud.

À l’inverse, l’activité Professionnelle recule de 4,8 % en organique, à 691 millions d’euros, pénalisée notamment par le faible niveau de ventes de machines aux grands clients américains et par le ralentissement au Moyen-Orient.

Loïc Moutault veut "retrouver une trajectoire de croissance rentable"

Nommé directeur général du Groupe SEB le 1er octobre 2026, Loïc Moutault fait du plan Rebond sa priorité.

"Notre ambition est claire : retrouver une trajectoire de croissance rentable. Nous sommes pleinement mobilisés pour y parvenir", déclare-t-il.

Pour l’ensemble de 2026, le groupe vise désormais une croissance de son ROPA comprise entre 5 % et 10 %. Il confirme également son objectif de réduction de son levier financier, avec une cible autour de deux fois à l’horizon 2027.