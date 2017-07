Villeurbanne : ils partent en vacances et abandonnent leur nièce handicapée de 15 ans

Faits Divers

Les enquêteurs sont obligés d'attendre le retour de ces habitants de Villeurbanne pour y voir plus clair.

Les enquêteurs sont obligés d'attendre le retour de ces habitants de Villeurbanne pour y voir plus clair.

Jeudi, de nombreux médias relayaient l'histoire poignante mais incomplète d'une adolescente âgée de 15 ans, souffrant d'une infirmité motrice cérébrale, retrouvée seule avec sa valise dans le tramway à Saint-Martin-d'Hères en Isère.

Grâce à un appel à témoins concluant, on sait désormais qu'il s'agit d'une jeune Villeurbannaise, vivant chez son oncle et sa tante depuis le début de l'année. Mais sa famille a décidé de partir en vacances à l'étranger jusqu'à la mi-août, et de ne pas l'emmener avec elle.

Livrée à elle-même, l'ado est très amaigrie. Les enquêteurs ignorent encore comment elle a réussi à faire le trajet Villeurbanne-agglomération grenobloise, ni en combien de temps.



Elle a été hospitalisée au CHU de Grenoble-Alpes puis sera provisoirement placée en attendant que son oncle et sa tante ne soient interrogés par la police à leur retour en France. La question est notamment de savoir si d'autres membres de la famille étaient censés prendre en charge Meriem.