L’OL féminin commence l’année par une large victoire face à Reims (3-0)

L’année 2021 débute parfaitement pour les Lyonnaises. Les joueuses de Jean-Luc Vasseur se sont imposées 3-0 contre Reims ce vendredi en début de soirée au Groupama OL Training Center. En première période, les Fenottes ont eu du mal à se montrer dangereuses, malgré une importante possession de balle (0-0).

C’est en seconde période que les Rhodaniennes ont su faire la différence, grâce tout d’abord à la capitaine Wendie Renard à la 48e (1-0). La défenseure s’est même offert un doublé quelques minutes plus tard, à la 64e, sur un corner d’Amel Majri (2-0). A noter que ce but est le 2500e dans l’histoire de l’Olympique Lyonnais féminin. Enfin, Amandine Henry a marqué un dernier but à la 91e (3-0).

Une rentrée parfaitement réussie pour les championnes d’Europe. Prochain match vendredi prochain pour l’OL avec un déplacement dans la capitale pour une rencontre face au Paris FC.