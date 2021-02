OL : avant l'Olympico, les Bad Gones demandent au "peuple lyonnais" d'encourager l'équipe et dégomment les Marseillais

Les supporters lyonnais ont déjà lancé le match sur les réseaux sociaux. Dans un long communiqué, les Bad Gones en ont profité pour s'attaquer à Marseille, en crise cette saison et qui vient de changer de président. "Malgré le peu d’affection que nous portons aux différents groupes marseillais, nous souhaitons sincèrement que la situation revienne à la normale chez eux et que les tensions s’apaisent, ce qui a l’air en bonne voie... Marseille sans ses groupes corrompus et idéologisés ne serait plus Marseille", lancent les Gones qui soulignent "l’importance d’avoir un homme de la trempe de Jean-Michel Aulas à la tête de notre club". Le président de l'OL a d'ailleurs retweeté ce message.

Au-delà de cette provocation, les supporters ont appelé "le peuple lyonnais" à se mobiliser derrière l'équipe pour, pourquoi pas, aller chercher le titre en fin de saison. "On nous rétorquera qu’il y a des hauts et des bas, des matchs très aboutis et des performances bien plus poussives… Mais les résultats sont là ! Ça faisait longtemps qu’on n'avait pas autant vibré !!! Alors, la saison est loin d’être terminée, Dieu seul sait où nous en seront à la mi-mai et il faut raison garder […] Nous voyons encore trop de messages négatifs sur les réseaux sociaux à la moindre contre-performance. Alors qu’il faudrait faire l’inverse ! Inonder les réseaux d’encouragements ! Que nos joueurs sentent que le peuple lyonnais est derrière eux malgré l’éloignement !", conclut le communiqué.

Le message est passé.