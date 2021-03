Transformation digitale : les ambitions de Shift à Lyon de doubler de taille d'ici 2025

Depuis le siège dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon, Damien Ballade et Alexandre Rocco ont effectivement signé des clients comme Carrefour, Adecco, Boiron, bioMérieux, Sanofi ou la SNCF. Plus question donc pour Shift de se contenter d'un prisme lyonnais voire régional. "On a un côté authentique qui est cohérent, on propose de la proximité. Mais c'est vrai qu'on arrivait aux limites parce qu'on avait du mal à suivre au niveau national", reconnait Alexandre Rocco. Le co-fondateur de Shift a donc annoncé récemment l'acquisition d'Alcée, présent sur Paris et Marseille via une transaction réalisée à 50% par échange de titres et à 50% en cash.

De quoi voir grand, très grand pour l'avenir proche. Aujourd'hui, Shift présente un chiffre d'affaires de 12,5 millions d'euros et 130 collaborateurs. Demain, ou plutôt en 2025, Alexandre Rocco estime pouvoir doubler ces chiffres, et avoir donc un CA de 25 millions d'euros avec 250 salariés. "C'est une croissance qui peut paraître prétentieuse, mais qui est rendue possible car on surfe sur une vague. Ce besoin des entreprises d'investir dans le digital, ça nous porte. Par exemple, Adecco a vécu une année 2020 sinistrée sur le front de l'intérim. Mais ils ont sanctuarisé le budget du digital. L'autre avantage pour nous, c'est que c'est un domaine qui ne s'offshore pas", nous détaille Alexandre Rocco, qui pourrait bien faire de nouvelles acquisitions pour remplir ses objectifs.

Croissance en flèche ne veut pas nécessairement dire maltraiter la planète. C'est l'autre grand objectif de Shift : être récompensé du label B Corp en 2023. "On a l'obligation d'oeuvrer pour quelque chose de plus grand, à savoir l'impact environnemental et sociétal. On veut une vraie charte de gouvernance pour s'interdire de faire du greenwashing", promet Alexandre Rocco, qui se félicite déjà que ses équipes fassent leur propre miel et compost.

L’entreprise a aussi réalisé une levée de fonds de 11 millions d'euros en 2018 lui permettant de financer l'incubation de 5 intraprises.

Issue de l'incubateur de l'emlyon en 2013, Shift a donc une vocation de catalyseur et de conseil pour ses entreprises. Mais l'impact sociétal pourrait bien être le grand combat parallèle d'Alexandre Rocco ces prochaines années.

A.A.