SCPI : un investissement qui résiste à la crise (publi-rédactionnel)

L’épisode du coronavirus a fait naître de nombreuses frustrations périodiques. Néanmoins, le dernier bilan de l’ASPIM-IEIF confirme la bonne résilience des SCPI à la crise.

Le marché de l’immobilier tertiaire a été chahuté par la crise pandémique du coronavirus. De nombreux secteurs y afférents ont beaucoup souffert lors de la première vague du coronavirus en 2020 (bureaux, commerces). Les SCPI, de leur côté, semblent mieux résister à la crise. Le dernier bilan de l’ASPIM-IEIF, qui résume la performance globale des SCPI, a déjà été publié. Le taux de rendement annuel des SCPI ressort à 4,18 % en 2020.

Les SCPI ont bien résisté à la crise en 2020 : vrai ou faux ?

Indéniablement, les statistiques et les chiffres publiés par l’ASPIM (ou Association française des Sociétés de Placement Immobilier) et l’IEIF (ou l’Institut de l’Épargne Immobilière et Foncière) sont fiables. Ils permettent aux épargnants français d’avoir une vision plus éclairée de la performance globale des SCPI. Le dernier bilan des SCPI montre que leur taux de rendement annuel s’établit à 4,18 % pour l’exercice de 2020. Il y a une légère baisse par rapport à celui de 2019 (4,40 %).

Logiquement, les SCPI de bureaux devraient être les plus impactés par la crise du coronavirus. Leur taux de rendement s’inscrit en baisse : 4,04 % contre 4,26 % en 2019. Bien entendu, c’est toujours dans la moyenne du marché. Bien entendu, le meilleur taux de rendement a été enregistré par les SCPI diversifiées : 4,82 %. Contre toute attente, les SCPI de commerces et les SCPI spécialisées finissent deuxième et troisième avec des taux de rendement respectifs de 4,67 % et 4,41 %.

La collecte des SCPI a rebondi au 4e trimestre 2020

Le deuxième trimestre 2020 a été marqué par une baisse importante du niveau de collecte des SCPI. Le montant cumulé des souscriptions effectuées par les investisseurs est passé de 2,56 milliards d’euros au 1 T 2020 à 875 M€. C’est l’une des plus importantes baisses de la collecte jamais enregistrée par les SCPI. Le volume de collecte des SCPI a progressé à 1,01 milliard d’euros au 3e trimestre 2020, soit une hausse de 16 % par rapport au 2T.

La bonne résistance des SCPI face à la crise du coronavirus se confirme au 4e trimestre 2020. En effet, au cours de cette période, le volume de collecte a significativement augmenté. Les SCPI totalisent un montant de collecte de 1,56 milliard d’euros. Il s’agit d’une importante hausse de 54 % par rapport au 3e trimestre. Donc, les SCPI totalisent près de 6,03 milliards d’euros de collecte pour l’exercice de 2020 (source : ASPIM-IEIF).

Les SCPI terminent l’année 2020 avec une performance globale de 5,30 %

Toujours selon le dernier bilan de l’ASPIM-IEIF, la performance globale des SCPI s’inscrit à 5,30 % pour l’année civile 2020, contre 5,60 % en 2019. La première vague de la crise du coronavirus aura, au final, impacté la performance des SCPI en 2020. Malgré cela, les chiffres de l’ASPIM-IEIF sont positifs. Justement, voici un tableau comparatif des taux de rendement et des performances globales des SCPI en 2019 et en 2020 :

SCPI par thématique Taux de rendement en 2019 Taux de rendement en 2020

SCPI diversifiée

5,03 % 4,82 %

SCPI spécialisée

N/A 4,41 %

SCPI de commerces

4,42 % 4,67 %

SCPI de bureaux

N/A 4,04 %

Le taux de rendement des SCPI de bureaux reste le plus faible par rapport aux autres SCPI disponibles sur le marché. Les choses seront complètement différentes si l’on prend en considération la variation des parts des SCPI de bureaux (+ 1,40 %). Elles enregistrent ainsi une performance globale de 5,44 %. Elles se classent donc derrières les SCPI diversifiées dont la performance globale s’établit à 5,73 %, contre 4,90 % pour les SCPI commerces et 4,44 % pour les SCPI spécialisées.

SCPI diversifiée vs SCPI spécialisée : lesquelles choisir en 2021 ?

L’année 2020 a été une véritable épreuve pour les SCPI. Malgré une chute plus ou moins modérée de leurs performances, ces véhicules de placement immobilier collectif rapportent toujours des revenus complémentaires conséquents. D’ailleurs, leur nombre continue de s’accroître chaque année. Il passe de 201 au 31/12/2019 à 206 en fin d’année 2020.

Les épargnants peuvent opter pour des SCPI diversifiées ou des SCPI spécialisées en 2021. Il convient de rappeler que les SCPI thématiques ont dégagé une performance globale de 5,73 %, contre 4,44 % pour les SCPI diversifiées. Dans une optique de rentabilité, investir dans une SCPI affichant un TDVM avoisinant les 5 % constitue la solution d’investissement idéale. C’est notamment le cas de la SCPI Perval Santé.

La SCPI Pierval Santé finit l’année 2020 avec un TDVM de 4,95 %, contre 5,05 % en 2019. Elle puise sa force dans sa stratégie d’investissement immobilière axée sur le secteur de l’immobilier de la santé en France et en Europe. Les SCPI Activimmo et Corum XL doivent être faire partie de votre portefeuille de SCPI. Car ces dernières affichent des TDVM respectifs de 6,05 % et 5,66 %.

