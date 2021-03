Ligue des Champions : la bonne opération de dernière minute pour l’OL féminin face au PSG (0-1)

Les deux équipes, rivales plus que jamais en championnat, souhaitaient se départager devant l’Europe toute entière. Et la première mi-temps n’a pas permis aux joueuses de Jean-Luc Vasseur de se mettre en évidence. Au contraire, ce sont bien les Parisiennes qui attaquaient sans relâche le but de Sarah Bouhaddi, plutôt en forme.

C’est en fin de rencontre que Lyon se réveillait et jetait ses dernières forces dans la bataille pour arracher une victoire à l’extérieur. Et l’effort était payant : à la 86e minute, Eugénie Le Sommer centrait et le ballon était touché par le bras de Formiga. Le penalty était ensuite transformé par la capitaine Wendie Renard, qui ne tremblait pas et trompait la gardienne parisienne en la prenant à contre-pied (0-1).

L’opération était donc concluante, bien que tardive pour l’OL. Le club olympien retrouvera Paris à Décines le 31 mars pour le quart retour, et ainsi valider son ticket pour la suite de la compétition dont il est tenant du titre.

???? Victoire de l’OL 1 but à 0 ! ????????????



Mieux en seconde période, nos Lyonnaises ont trouvé la faille grâce à un penalty de @WRenard pour prendre l’avantage dans cette double confrontation, avant le match retour le 31 mars !????



Retour à la @D1Arkema dès samedi face au Dijon FCO ! pic.twitter.com/6kZ31cF6eL — OL Féminin (@OLfeminin) March 24, 2021