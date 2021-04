Coupe de France : l’OL élimine le Red Star aux tirs au but et se qualifie pour les quarts

"L’état d’esprit n’est pas bon depuis le match à Lens", soulignait en conférence de presse d’avant-match Rudi Garcia. Une analyse qui s’est vérifiée ce jeudi soir face au Red Star. Les quelques supporters du club de banlieue parisienne installés aux balcons d’un immeuble ont pu assister à une très bonne entame de match de leur équipe.

Il aura fallu attendre une grossière erreur de relance du gardien du Red Star pour que l’OL ouvre le score à la 28e par l’intermédiaire de Lucas Paqueta parfaitement servi par son compatriote Thiago Mendes (0-1).

Après ce but, les hommes de Rudi Garcia ont confisqué le ballon à leurs adversaires. Petit à petit, ils se sont procurés de plus en plus d’occasions, jusqu’à doubler la mise juste avant la pause. Après un cafouillage dans la défense du Red Star, le premier buteur du match a récupéré le ballon et servi Memphis Depay, seul devant le but vide (0-2).

Le Red Star avait plus envie en deuxième période

Au retour des vestiaires, les Rhodaniens ont encore dominé dans le jeu, mais sans réellement se montrer dangereux. Le duo Depay-Paqueta, très en forme ce jeudi soir, n’est pas parvenu à faire la différence.

Le match a commencé à se compliquer pour les Lyonnais à l’heure de jeu. A la 61e, contrairement aux visiteurs, les joueurs du Red Star ont su se montrer tranchants. Sur un centre, Marcelo s’est complétement troué et a permis à Pape Meissa Ba de réduire le score et redonner de l’espoir à son équipe (1-2).

Un but qui a fait douter les Lyonnais, qui se sont fait punir sur un coup-franc magnifiquement tiré dans la lucarne par Jimmy Roye à la 74e (2-2).

Ce match s’est finalement joué aux pénaltys. Julian Pollersbeck a sorti le quatrième tir du Red Star et offert la qualification à son équipe, irréprochable sur cet exercice.

L'OL s'en sort aux tirs au but face au Red Star ! Après avoir mené 2-0, les Gones se sont fait peur en concédant un match nul dans le temps réglementaire (2-2). Ils se qualifient finalement pour les quarts après ce pénalty victorieux de Toko-Ekambi ! #REDOL pic.twitter.com/clSCUebUZE — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 8, 2021

Malgré la qualification, cet OL là est loin d’être rassurant depuis de nombreux matchs. Les Lyonnais devront rapidement se focaliser sur le championnat et le podium qu’ils ont abandonné le week-end dernier. Prochain rendez-vous dès dimanche prochain face à Angers au Groupama Stadium.