Près de Lyon : elle est passée à tabac lors d'une soirée entre voisins

Toujours est-il qu'une habitante de Villefranche-sur-Saône a dû s'enfuir du domicile de son voisin où se déroulait une fête. Elle venait d'être rouée de coups de poing et de pieds par son hôte. La victime (14 jours d'ITT) et son agresseur, tous les deux quinquagénaires, ont été entendus par les enquêteurs. L'homme, qui était alcoolisé, a reconnu les faits après avoir été interpellé lundi et sera convoqué prochainement devant la justice. En attendant son passage devant les juges caladois, il a l'interdiction d'entrer en contact avec sa voisine et fait l'objet d'une obligation de soins par rapport à son addiction à l'alcool.