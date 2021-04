Propos de Pablo Longoria sur les entraîneurs et joueurs français : les Lyonnais se payent le patron de l’OM

L’Espagnol tirait à vue sur la formation des joueurs français "très individualistes, sans concept réellement concret de jeu" mais aussi sur le niveau des entraîneurs qui ne s’exportent que trop rarement à l’étranger selon lui.

De quoi réveiller les instincts primaires de nombreux Lyonnais et ex-Lyonnais.

A commencer par Hubert Fournier, ex-entraîneur de l’OL aujourd’hui directeur technique national (DTN), qui a répondu avec des faits à Pablo Longoria pour Foot Mercato : "Le plus haut niveau, et jusqu'à preuve du contraire, c'est la Coupe du Monde. Didier Deschamps le champion du monde, est quelqu'un qui a été formé en France. Zinedine Zidane, qui a gagné trois Ligues des Champions récemment, a fait sa formation en France. L'actuel leader de Ligue 1, Christophe Galtier, est un entraîneur français, formé en France. Rudi Garcia, avec qui Marseille a atteint la finale de la Ligue Europa, est un Français".

Raymond Domenech, également ancien entraîneur mais aussi joueur de Lyon, a sorti comme à son habitude les crampons en avant pour répondre au patron de l’OM : "Vous venez de reprendre le flambeau de la critique envers les entraîneurs français chère à tous nos détracteurs. Nous savons tous que ce n’est pas la compétition qui dirige vos choix, mais le réseau". Une référence à ses relations avec de nombreux agents influents dans le monde du football.

Puis ce fut au tour de Bruno Genesio, passé de l’OL à Rennes actuellement. "Aujourd’hui, l’entraîneur qui est en tête du championnat est français, a passé sa formation en France. Celui qui est 4e aussi. Les 2e et 3e sont étrangers. Ça veut dire qu’il y a de la qualité partout", réagissait en conférence de presse celui qui revenait de Chine avant de s’engager en Bretagne.

Enfin, vendredi, Rudi Garcia a été interrogé sur le sujet lors de la conférence de presse d’avant-match contre Angers. Le technicien lyonnais a été moins virulent, parce qu’il connaît Pablo Longoria. "Je pense qu'il deviendra l'un des meilleurs. Après, je ne peux pas être d'accord avec ce qu'il a dit. Je ne vais pas perdre mon temps. Il y a trop d'exemple de joueurs qui ne sont pas individualistes et qui ont été formés par des entraîneurs français et pas que par les formateurs. Il n'y a qu'à voir qui joue en ce moment à l'étranger, il y a beaucoup de joueurs français pour voir qu'il n'y a pas que des individualistes. Il y a aussi des entraîneurs français avec des parcours fabuleux à l'étranger. (...) Gérard Houllier a fait plein de choses à Liverpool et a été le pilier de la formation des entraîneurs à la française. Il y a aussi Zinedine Zidane. Et justement en parlant de Zidane, les entraîneurs français ont gagné les plus grands trophées sur la planète foot. Longoria a peut-être raison sur le fait que l'on ne soit pas assez nombreux dans les championnats majeurs".

On attend désormais la sortie de Jean-Michel Aulas, qui ne manque d’ordinaire jamais une occasion de se payer un président de Marseille.