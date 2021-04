Sortie du confinement : les commerces, les terrasses et les lieux de culture rouvriront le 19 mai à Lyon et partout en France

La sortie du confinement se fera en quatre étapes, du 3 mai au 30 juin.

Dès lundi, les restrictions de déplacement seront levées, mais le couvre-feu sera maintenu à 19h.

La deuxième étape du déconfinement se fera à partir du 19 mai. A cette date-là, les commerces pourront rouvrir. Les terrasses des restaurants pourront accueillir six personnes par table maximum, et le couvre-feu sera décalé à 21h. Les musées, les cinémas et les salles de théâtres pourront également rouvrir avec l'instauration d'une jauge. Réouverture également des salles de sport.

A partir du 9 juin, les rassemblements de moins de 1000 personnes seront autorisés et le couvre-feu passera à 23h. Les restaurants pourront à nouveau accueillir du public en salle, avec toujours des tables de six personnes. Puis dès le 30 juin, il sera possible d'accéder à tout événement ou rassemblement de plus de 1000 personnes en extérieur.

Ces mesures seront nationales, "sauf situation sanitaire départementale dégradée" prévient l’Élysée