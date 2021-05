L'OL écrase Lorient et passe provisoirement devant Monaco au classement (4-1)

Malgré le soutien des supporters autour du stade, la première mi-temps de l'OL a cruellement manqué de rythme. Les Lyonnais ont été pénalisés par beaucoup trop de déchets techniques. Face à une équipe si mal classée, ils ont tout de même eu quelques occasions, mais ils se sont montrés maladroits devant le but.

Les Merlus ont, eux, procédé en contre-attaque, avec une belle occasion notamment à la 22e. Yoane Wissa a parfaitement été lancé dans la défense lyonnaise, mais il n'a pas cadré sa frappe, face à Anthony Lopes, bien sorti de ses cages.

Quelques minutes avant la pause, à la 39e, et ce malgré le niveau de cette première période, l'OL était très proche d'ouvrir le score. Mais Paul Nardi a sorti une magnifique double parade face à Karl Toko-Ekambi dans un premier temps, puis face à Bruno Guimarães. De quoi maintenir les espoirs de son équipe pour la seconde période.

Les Lyonnais ont accéléré

Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont continué de pousser et la libération est venue de Houssem Aouar à la 53e. Le milieu de terrain a fait parler toute sa classe avec un sublime contrôle orienté du droit sur une passe de Rayan Cherki. Le numéro 8 lyonnais a ensuite enroulé sa frappe à ras de terre et trompé le gardien breton (1-0).

De plus en plus dangereux, les Rhodaniens ont alourdi le score grâce à Lucas Paqueta à la 65e. Sur une frappe de Karl Toko-Ekambi détournée par le gardien breton, Lucas Paqueta a bien suivi et poussé la balle de la tête au fond des filets (2-0).

Au fur et à mesure, les Merlus ont pris l'eau. Seulement quatre minutes plus tard, l'ancien stéphanois Fabien Lemoine a offert un pénalty à l'OL après une faute sur Bruno Guimarães. En l'absence de Memphis, le milieu brésilien s'est chargé de le frapper, mais il a complétement raté sa frappe. Heureusement pour lui, le pénalty a dû être retiré, car le gardien de Lorient n'avait pas un pied sur la ligne. Cette fois, le Lyonnais a été récompensé (3-0). Dans cette belle après-midi pour l'OL, Bruno Guimarães s'est même offert un doublé à la 77e (4-0).

Dans les dernières minutes, les Lorientais ont sauvé l'honneur à la 83e grâce à Thomas Monconduit, mais la réaction a été beaucoup trop tardive pour les Bretons (4-1).

Grace à cette victoire les Lyonnais retrouvent la troisième place de Ligue 1, en attendant le match de Monaco à Reims ce dimanche. Nul doute que Thiago Mendes et ses coéquipiers seront devant leur télévision pour observer la prestation des Monégasques.

Prochain match, l'avant-dernier de la saison, dimanche prochain sur la pelouse de Nîmes.