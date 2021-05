Lyon : Stefanos Tsitsipas remporte l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes

A Lyon, la finale se jouait entre le jeune britannique Cameron Norrie et le grec Stefanos Tsitsipas. Ce dernier était largement favori face au 49e joueur mondial. Et le Grec ne s’est pas fait prier pour remporter son 7e titre. Il a battu son adversaire en deux sets : 3-6 / 3-6 et a donc soulevé le trophée devant quelques spectateurs autorisés à Lyon. Il succède à Benoît Paire, vainqueur en 2019 (pas d'édition en 2020 pour cause de Covid-19 ndlr).

Ce succès lui permet de marquer des points et de faire le plein de confiance avant Roland-Garros, où il sera l’un des prétendants les plus sérieux. "Je suis fier de ce que j’ai réalisé. Je suis resté concentré sur mes objectifs et ça a fonctionné. Je vais me reposer et retourner à l’entraînement. Roland-Garros est l’un des Grands Chelems que j’adore le plus. J’espère que ça se passera bien", a indiqué Stefanos Tsitsipas à l'issue du tournoi.

A noter que plus tôt dans la journée, la finale en double était remportée par la paire Hugo Nys-Tim Pütz. Le Monégasque et l’Allemand venaient à bout des Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert en trois sets (4-6 / 7-5 / 8-10).