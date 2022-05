Lyon : le tirage au sort de l’Open Parc d’Auvergne Rhône Alpes dévoilé

Après le premier arbre planté de l’académie de tennis All In Country Club de Décines, le tirage au sort de la compétition a été effectué sous les regards attentifs de Thierry Ascione, le directeur du tournoi, et Jo-Wilfried Tsonga.

Il l’a annoncé, ça sera son avant-dernier tournoi avant de finir en beauté à Roland-Garros. C’est une légende du tennis français, Jo-Wilfried Tsonga (254e ATP), qui va prendre sa retraite. "L'Open Parc, ce sera l'avant-dernier tournoi de ma carrière. Pour moi, ce sont un peu des gros mots car à mes débuts, je ne pensais pas une seule seconde à arrêter. Aujourd'hui, j'y suis", confie le joueur avant le tirage au sort.

Il affrontera le slovaque Alex Molcan (47e ATP) au premier tour. Le tournoi accueille la nouvelle génération du tennis. Benjamin Bonzi (56e ATP) jouera contre l’argentin Sebastian Baez (37e ATP). Le jeune français Arthur Rinderknech (63e ATP) sera face au danois Holger Rune (42e ATP).

La tête de série numéro 3, Gaël Monfils (21e ATP) sera exempté du premier tour car le tirage est complet. Il ne rentrera qu’en 8e de finale face au vainqueur du match entre Hugo Gaston, étoile montante qui a fait ses preuves à Roland-Garros 2020 et un qualifié. Cameron Norrie (10e ATP), tête de série numéro un, lui aussi exempté du premier tour, pourrait se retrouver face à Lucas Pouille dès les quarts de finale. "Il y a beaucoup de joueurs français, c’était très important de les représenter", explique Thierry Ascione.

À noter que les trois grands favoris du tournoi sont Cameron Norrie (10e ATP), Pablo Carreno Busta (19e ATP) et le français Gaël Monfils (21e ATP).



Le tournoi se déroulera du 15 au 21 mai au Parc de la Tête d’Or dans le 6e arrondissement de Lyon.

A.B.