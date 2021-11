Tennis : l'Open Parc de retour à Lyon au mois de mai 2022

Les organisateurs de l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé ce samedi le retour de la compétition sur terre battue. La 5e édition de l'ATP250 aura lieu du 15 au 21 mai prochain.

Le vélodrome du parc de la Tête d'Or, dans le 6e arrondissement de Lyon, sera une nouvelle fois l'arène du tournoi qui voit s'affronter plusieurs stars internationales chaque année.

Pour les plus pressés, il faudra patienter puisque la date de l'ouverture de la billeterie n'est pas encore connue. La line up et d'autres informations devraient être distillées au compte-goutte ces prochains mois.