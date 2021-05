OL : Rudi Garcia sort la sulfateuse et arrose Juninho

Dans un entretien accordé à l'Equipe à paraître ce mercredi, Rudi Garcia évoque ses deux passées sur le banc lyonnais. Après son terrible échec en fin de saison, le technicien est revenu sur plusieurs faits marquants de son "mandat". Des déclarations qui ne plairont pas à tout le monde, notamment à Juninho qui en prend pour son grade. "Avec Juni, les choses ont commencé à se gâter sans que je m'en aperçoive (...) il ne venait plus me féliciter (...) à la trêve, je suis allé voir Vincent Ponsot et je lui ai dit 'qu'est-ce qui se passe ? Que cherche Juni, à prendre le poste ? Je lui laisse les clés s'il les veut'", a notamment déclaré celui qui n'a qualifié aucune équipe en Ligue des Champions depuis 6 ans. "Il est encore dans le mode joueur, dans la prise de décision impulsive", a jugé le tacticien.

Un "manque d'expérience" que Rudi Garci impute en partie au décès de Gérard Houillier l'hiver dernier : "il était capital dans l'équilibre du club (...) il était celui qui pouvait expliquer le rôle de directeur sportif à Juninho".

Tout au long de l'interview, l'entraineur accuse Juninho de différents maux comme de favoritisme ou d'hypocrisie. Quant à sa future destination, Rudi Garcia est resté assez vague. Il souhaiterait rebondir dans un club qui joue la Ligue des Champions.

Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir Jean-Michel Aulas, qui a affirmé tout son soutien à Juninho. "Très déçu de la politique de la terre brulée de Rudi Garcia qui réécrit l’histoire, oubliant qu’il avait le meilleur effectif (...) dommage que Rudi n’ait pas su travailler avec Juni qui l’avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien. Que de mauvaises excuses de la part de Rudi !" a déclaré le président sur Twitter.

Juninho a également pu compter sur les soutiens de ses compatriotes comme Bruno Guimaraes et Rafael. Le premier, actuel milieu de terrain de l'OL, s'est adressé directement à son ex-coach : "Tout a commencé à ne pas fonctionner quand il a manqué de la cohérence de ta part". Tandis que le latéral parti en Turquie l'été dernier a écrit sur Twitter : "'Les choses ont commencé à se gâter sans que je m’en aperçoive'. Je m’arrête là", comme pour se moquer de la sortie de Rudi Garcia.