Panne téléphonique : les appels aux pompiers et à la police ne fonctionnent pas à Lyon depuis un portable

Et elle a des conséquences d’envergure pour Lyon et le Rhône. Ce mercredi soir, le SDMIS du Rhône a annoncé que ce dysfonctionnement du service de téléphonie des principaux services de secours et des policiers entraînait l’impossibilité pour les habitants de joindre le 15, le 17, le 18 ou le 112 depuis un téléphone portable.

Selon le service qui gère les pompiers du département, il a été possible dans certains cas d’utiliser un téléphone fixe pour parvenir à entrer en contact avec eux. La préfecture du Rhône a de son côté débloqué le 04 72 11 61 77 pour le SAMU et le 08 00 71 18 69 pour les sapeurs-pompiers. Pour la police, il faut composer le 17 depuis un téléphone fixe ou un mobile Orange. Sinon, il faut composer le 08 00 71 18 69.

On ne sait pas encore quand la situation reviendra à la normale. Nul doute que de nombreuses personnes sont activement mobilisées pour éviter que la panne persiste, avec tous les problèmes que cela pourrait engendrer pour des individus en danger.