Lyon : la grève du nettoyage à la gare de Perrache a pris fin

C’est donc la fin de la grève débutée il y a 11 jours par les agents de nettoyage de la gare de Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Le mouvement trouvait son origine dans les tensions entre les salariés de la société de nettoyage Arc-en-Ciel et un agent de la Métropole de Lyon qui supervisait leur travail avec des méthodes jugées très limites. Selon eux, cet agent surveillerait constamment les prestataires avec des caméras de sécurité et en prenant des photos. De plus, il serait l'auteur d'humiliations, notamment en interdisant aux travailleurs de fournir des renseignements ou de parler aux passagers. Enfin, il empêcherait l'installation d'équipements pourtant préconisés par la médecine du travail. Plusieurs plaintes ont été déposées et certains accusent même l'agent métropolitain de racket.

Les grévistes réclamaient "le retrait du site de leur harceleur" et la "fin immédiate des pratiques d’ingérence de la Métropole dans leur travail".

En plus du départ de l’agent problématique, les grévistes d’Arc-en-Ciel ont obtenu de leur direction ce vendredi le paiement de leurs 11 jours de retrait. Durant cette période, les déchets s’accumulaient dans des proportions inquiétantes à la gare routière de Perrache.