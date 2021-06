Préfecture du Rhône : Thierry Suquet nommé préfet de Mayotte

Il cumulait jusqu’à présent les titres de préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est et préfet du Rhône. Né en 1960 en Algérie, il avait rejoint les services de la préfecture rhodanienne en 2020 alors que le pays était frappé par la crise sanitaire.

Thierry Suquet remplace ainsi Jean-François Colombet et aura pour but de faire appliquer la « Loi Mayotte ». L’essentiel de son travail sera donc la lutte contre l’immigration illégale et la protection des habitants du plus jeune département français.

Le nom du successeur de Thierry Suquet à Lyon n’est pas encore connu.