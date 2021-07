Fagor Electroménager, nouveau partenaire majeur de l'OL féminin

Après une saison blanche et un chassé-croisé de joueuses qui n'est pas encore terminé, le club a annoncé avoir signé un deal de trois ans avec un nouveau partenaire majeur. Fagor Electroménager apparaîtra donc sur le maillot des coéquipières d'Ada Hegerberg, qui devient par ailleurs ambassadrice de la marque.

"Le partenariat avec Fagor Electroménager vient concrétiser une volonté de nous associer avec une marque de qualité, très dynamique, en pleine croissance qui s’inscrit dans une synergie avec la Pologne. Les belles histoires sont souvent celles qui ont une logique et un sens ; celle-ci à laquelle est associée Ada Hegerberg, véritable conquérante qui a un attachement particulier pour la Pologne, va nous donner l’ambition d’être présents partout et au plus haut niveau", a réagi Jean-Michel Aulas dans un communiqué de presse.

Reste à savoir si les mauvaises langues s'empareront de cette information et de la brèche ouverte par ce partenariat d'une équipe féminine avec une marque d'électroménager...