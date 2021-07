Près de Lyon : persuadé que sa voisine est amoureuse de lui, il la harcèle

Un homme de 55 ans, épris de sa voisine, était persuadé que les sentiments étaient réciproques. Et sa victime avait beau l'éconduire et lui dire "non", il l'a harcelé pendant des mois. Le Progrès rapporte qu'il la suivait, regardait par ses fenêtres...

Finalement jugé il y a quelques jours, le quinquagénaire a reconnu partiellement les faits. Il a échappé à la peine de 18 mois de prison requise par l'avocat général, mais a écopé d'un an de prison avec sursis. Il devra indemniser sa voisine et a désormais l'interdiction de se rendre à Anse.