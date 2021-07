Démotorisation des ménages : Lyon et Villeurbanne cherchent des candidats pour développer l'auto-partage

Mais aujourd'hui, seul LPA propose, avec Citiz et Yea!, des voitures à louer accessibles 24h24. En effet, Bluely a récemment rendu les armes et ses voitures seront d'ailleurs prochainement vendues.

D'où la volonté des mairies EELV et PS de Lyon et de Villeurbanne de trouver de nouveaux opérateurs pour compléter l'offre de LPA et ses 250 véhicules disponibles.

Dans un communiqué commun, elles annoncent le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt. Les candidats devront toutefois obtenir au préalable le label auto-partage de la Métropole de Lyon avant d'envisager pouvoir proposer leur offre aux Lyonnais et Villeurbannais. "Ce label comporte notamment des prescriptions sur le niveau d’émission des véhicules, sur l’électricité d’origine renouvelable pour la recharge des véhicules électriques et encourage les tarifications solidaires pour certains publics", précise les deux Villes, qui souhaitent "accompagner la démotorisation des déplacements des ménages lyonnais et villeurbannais".

"En moyenne, en dessous de 3 utilisations par semaine, l’auto-partage est évalué comme étant plus rentable que la possession d’une voiture", vante le communiqué des municipalités.

Les opérateurs peuvent télécharger l'appel à projets sur marches2.lyon.fr.