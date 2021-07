L'OL écrase Wolfsburg (4-1)

Après une première victoire (2-0) contre Villefranche, l'OL s'est imposé 4-1 contre Wolfsburg ce samedi soir au Groupama Stadium.

Pour cette rencontre, Peter Bosz avait fait le choix d'aligner plus de cadres que sur le match précédent. Karl Toko-Ekambi a inscrit un doublé. Moussa Dembélé et Eli Wissa sont les autres buteurs côté lyonnais.

Tout n'a pas été parfait sur ce match, loin de là. Mais les Rhodaniens se sont montrés solides face à une bonne équipe allemande. "Je suis plutôt content mais on a encore beaucoup de travail. On doit encore progresser sur le pressing. Gagner les matchs amicaux, ce n’est pas important. Le plus important est de gagner en championnat", a déclaré Peter Bosz à l'issue de la rencontre.

A trois semaines du début du championnat, les joueurs et le staff vont désormais prendre la route de l'Espagne pour un stage. Prochain match jeudi contre Villarreal, un club que le double buteur du soir connaît bien.