L’OL s’incline à Porto pour son dernier match de préparation (3-5)

L’Olympique Lyonnais disputait ce samedi son ultime match de préparation face au FC Porto, dans un stade du Dragon vidé de ses supporters portugais. Les coéquipiers d’Houssem Aouar se sont malheureusement inclincés après une fin de match palpitante.

Il faut dire que match avait très mal démarré pour les Rhodaniens puisque Maxwell Cornet a concédé un penalty dès la 3e minute de jeu. Il est logiquement transformé par Sergio Oliveira, 1-0.

Les occasions se sont ensuite enchainées pour les deux équipes, avec un Lyon essayant de garder la possession et des Portugais à l’affut du moindre ballon perdu pour partir en contre-attaque.

A la 25e minute, à l’issue d’une action construite par Rayan Cherki sur le côté gauche, Maxwell Cornet adresse un centre puissant dans la surface. Moussa Dembélé ne parvient pas à rabattre le ballon et ce dernier fini sur la barre transversale.

Les Lyonnais poussent pour égaliser, mais rien n’y fait. A la 30e minute, après une perte de balle, Conceiçao lance une contre-attaque éclaire et trouve Luis Diaz dans la surface. L’attaquant centre en direction de Fabio Vieira qui ajuste une superbe reprise de volée et trompe Anthony Lopes : 2-0.

L’OL débloque enfin son compteur à la 39e minute après un coup franc tiré côté droit par Maxwell Cornet. Marcelo effleure à peine le ballon avec sa tête et trouve le chemin des filets. Malgré ce but, le FC Porto reste devant quand les joueurs rentrent aux vestiaires à la mi-temps.

La philosophie de jeu reste la même au début de la seconde période. Maxence Caqueret multiplie les courses et les appels pour faire bouger le solide 4-4-2 portugais. Au terme d’une attaque rapide enclenchée au milieu du terrain, Karl Toko Ekambi égalise après une nouvelle passe décisive de Maxwell Cornet à la 54e minute de jeu : 2-2.

78e : le match s'embale

Le but semble relancer les Lyonnais qui se montrent de plus en plus pesants sur les cages de Porto. Les occasions se font nombreuses mais le score n’évolue pas avant la 78e minute. C'est le doyen de la rencontre Pepe qui redonne l'avantage à Porto après un corner joué rapidement, 3-2.

Deux minutes plus tard, au tour d'Islam Slimani, rentré un peu plus tôt, de marquer : 3-3. Mais la réponse portugaise ne se fait pas attendre et Martinez trompe Anthony Lopez, 4-3. Les choses se compliquent pour l'OL, qui encaisse un nouveau but à la 85e minute. Le score en restera là, les Lyonnais rentrent en France sans avoir convaincu.

Avec ces 5 buts encaissés, Peter Bosz aura du pain sur la planche cette semaine avant de disputer son premier match officiel sur le banc lyonnais avec la réception de Brest samedi prochain.

La composition de l’OL en 4-3-3 pour ce dernier match amical :