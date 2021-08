OL : Peter Bosz nomme Léo Dubois comme capitaine ?

La préparation estivale de l’Olympique Lyonnais est désormais terminée et tous les yeux sont tournés vers le début de la Ligue 1 samedi prochain face à Brest. Peter Bosz a donc eu le temps de tester son effectif et d’essayer différentes configurations pour entamer au mieux la saison. Cet effectif aura aussi besoin de cadre et le tacticien aurait déjà choisi son capitaine.

Selon nos confrères de Foot Mercato, c’est Léo Dubois qui aurait été choisi pour porter le brassard. Le latéral droit international français succéderait donc à Memphis Depay, parti pour Barcelone cet été.

La nouvelle est loin de faire l’unanimité parmi les supporters qui ne voient pas en l’homme un leader. A lui désormais de prouver le contraire.