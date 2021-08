Lyon : ivre et drogué, il agresse un conducteur rue de Créqui

Dans la matinée, un conducteur a reçu plusieurs coups avant de se faire voler son véhicule rue de Créqui, dans le 3e arrondissement, par un homme ivre qui lui reprochait une infraction qu'il aurait commise. Sérieusement blessée, la victime a porté plainte.

Le jour même, son véhicule a été retrouvé abandonné et le suspect a été arrêté.

Malgré les preuves contre lui, l'agresseur a d'abord tout nié avant de changer sa version des faits. Il a finalement reconnu avoir consommé alcool et drogue, et affirme ne plus se souvenir de rien.

Il a été incarcéré en attendant son jugement en comparution immédiate.