Ligue Europa : l'OL à Glasgow avec Shaqiri mais sans Dembélé ni Mendes

Contre toute attente, Xherdan Shaqiri est dans le groupe. La situation du joueur suisse, dont le schéma vaccinal n'est pas complet et qui risquait une quarantaine pour son retour en France, semble donc avoir été débloquée à la dernière minute. Le club devrait clarifier ce rajout de dernière minute d'ici ce mercredi soir, notamment lors de la conférence de presse d'avant-match prévue en fin d'après-midi.

Les Brésiliens, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, ont également eu droit à une dérogation de l'UEFA. Malgré tout, l'OL ne sera pas au complet pour affronter les Rangers. Outre le capitaine Léo Dubois et Tino Kadewere, toujours blessés, Peter Bosz devra également se passer du prolifique Moussa Dembélé, touché aux adducteurs et de Thiago Mendes.



Le groupe de l'OL pour le déplacement à Glasgow :

Bonnevie, Lopes, Pollersbeck

Boateng, Da Silva, Denayer, Diomande, Emerson, Gusto, Henrique, Lukeba

Aouar, Caqueret, Guimaraes, Keita, Paquetà, Shaqiri

Barcola, Cherki, Slimani, Toko Ekambi

Soins: Dubois, Dembélé, Kadewere, Reine-Adélaïde, Thiago Mendes