Devenu fou, il saccage son immeuble, menace les habitants et finit interné

L'expert-comptable sombrait de plus en plus dans la maladie depuis quelques mois. Il était entré à plusieurs reprises en conflit avec ses voisins qui l'accusaient de divers actes vandalisme, de harcèlement, de menaces de mort et nuisances en tout genre.

Selon Le Progrès, très souvent alcoolisé, le quinquagénaire aurait déjà pointé un couteau vers une de ses voisines et aurait allumé un feu de palettes en plein milieu de la cour intérieur et dans les parties communes.

Il a finalement été interpellé et placé en détention provisoire le 9 août dernier avant que son procès ne débute ce vendredi. Le tribunal a reconnu ses souffrances et l'a déclaré irresponsable pénalement. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique.