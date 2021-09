Nouveau Qashqai : pari réussi pour Nissan qui allie performance, design et technologie !

Le 9 septembre dernier, BYMYCAR a fait découvrir le véhicule, lors d’un test drive. C’est Benoît Thuret, directeur de Jazz Radio (97.3FM) qui a pris le volant du nouveau crossover pour une virée au coeur de Lyon. Il partage à LYONMAG son expérience conducteur.

Un design fort oscillant entre sport et luxe !

Pari réussi pour Nissan qui propose un crossover de caractère.

Dès la première minute de l’essai, Benoît Thuret complimente l’esthétique du véhicule qui affiche un design extérieur fort, mais aussi intérieur : "Ce qui est vraiment agréable, c’est l’intérieur, le design, le cuir des sièges, le côté sport et en même temps luxe". Il ajoute : "Ce que j’aime, ce sont toutes ses surfaces vitrées, le véhicule est très lumineux à l’intérieur".

Si trois mots devraient définir parfaitement le design du crossover, il répond promptement : "Dynamique, contemporain et urbain !"

La motorisation mild hybrid

À l’heure où la baisse des consommations et des émissions de C02 devient une véritable préoccupation pour les constructeurs automobiles, Nissan s’inscrit dans la liste des marques proposant un fonctionnement hybride. Le nouveau Qashqai est doté, d’une motorisation dite "mild hybrid", constituée d’un moteur essence assisté par une batterie lithium-ion. Elle permet de ne pas bousculer vos habitudes de conduite quotidiennes, elle est économique à l’usage et permet au conducteur de bénéficier de plus de performances tout en limitant ses émissions.

Longeant les quais de Saône au volant du crossover, Benoît Thuret l’assure : "Le moteur hybride répond tout de suite!", il ajoute : "En condition plus sportive, la voiture répond toujours aussi bien, on se sent toujours autant en sécurité !". Une prise en main, qui, d’emblée est décrite comme "simple et rapide". Les citadins aussi y trouvent leur compte avec ce "véhicule souple, facile à utiliser en ville".

La motorisation "mild hybrid" fait indéniablement partie des points forts du véhicule.

La qualité notifiée des nouvelles technologies

Le nouveau Qashqai coche toutes les cases du crossover ultime par excellence et il le doit aussi à ses nouvelles technologies.

À l’heure où le digital fait partie des principaux leviers d’innovation, les designers automobiles doivent aussi s’adapter et l’intégrer au sein de leurs véhicules. Le petit dernier de Nissan, se démarque aussi par son instrumentalisation digitale très développée avec l’affichage tête haute et son écran digital de 12,3 pouces. De nouvelles technologies de sécurité font également leur apparition, et ce, dès l’entrée de gamme.

Au programme, freinage d’urgence anti collision avant et arrière, système d’alerte prédictif anti collision frontale et freinage d’urgence intelligent avec détection des intersections et des cyclistes. Des technologies qui se font immédiatement remarquer lors du test drive où la sensation de sécurité et le freinage "puissant et progressif" ont été particulièrement mis en avant !

Les acquéreurs du nouveau Nissan Qashqai pourront se vanter de conduire un véhicule responsable, performant, sécurisé et digitalisé. Des qualités enveloppées par un design fort issu de l’association entre sport et luxe.

