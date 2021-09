Le LOU Rugby rechute face au Racing (24-20)

Le LOU Rugby s'est incliné face au Racing 92 ce samedi après-midi. Les hommes de Pierre Mignoni se sont inclinés 24-20 face à des Franciliens très en forme en début de rencontre. Les Rouges et Noirs ont en effet encaissé trois essais dans le premier quart d'heure et n'ont pas vraiment su réagir avant la pause : 21-0.

Il faudra attendre la 48e minute pour que les Lyonnais réagissent et marquent leurs premiers points de la rencontre. Après une pénalité rapidement joué aux 5 mètres adverse, Temo Mayanavanua passe en force et aplatit entre les poteaux. C'est logiquement transformé par Léo Berdeu : 21-7. Les Gones parviendront presque à recoller au score en enchaînant pénalités et essais, mais ils ne l'emporteront pas. FIn du match : 24-20.