Près de Lyon : les chiens terrifient les facteurs, la Poste arrête la distribution du courrier

Selon le Progrès, cette dernière les a informés dans un ultime courrier distribué que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies pour ses équipes. Et que jusqu’à nouvel ordre, c’est aux riverains de se déplacer au bureau de Poste pour récupérer leur dû.

La cause de cette dégradation subite de la sécurité pour les postiers ? Deux chiens agressifs, un bully et un berger allemand, qui vivent sur un terrain privé dont la clôture affaissée laisse à craindre le pire. Les propriétaires des animaux se seraient engagés à la refaire dans les jours qui viennent pour qu’aucune attaque ne soit imputée aux canidés. Et pour que la Poste puisse reprendre ses tournées.