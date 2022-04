Trop de travail pour les postiers : une grève et pas de propagande électorale dans l’Ain pour le second tour ?

Quelques couacs ont été relevés ici et là, mais en Auvergne-Rhône-Alpes, RAS.

Ce ne sera peut-être pas le cas au second tour. En effet, le syndicat FO communication de la Poste a déposé un préavis de grève pour les jeudi, vendredi et samedi précédant le second tour du dimanche 24 avril.

Cela concerne le département de l’Ain. Les futurs grévistes dénoncent une surcharge de travail qui n’est pas compensée par des embauches ponctuelles. Déjà à Noël, FO avait grondé.

Cette fois, les postiers réclament une prime de 75 euros par tour d’élection pour les personnes qui livrent mais aussi celles qui mettent sous pli, ainsi que le doublement des heures de dépassement réalisées. Sinon, la propagande électorale d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen pourrait ne pas arriver dans toutes les boîtes aux lettres aindinoises.

Pour rappel, et pour ceux qui le peuvent, les professions de foi sont, quoi qu'il arrive, toujours publiées sur le site Internet de la CNCCEP. En cas de problème avec la réception des documents papiers, il est toujours possible de trancher avant de voter en les consultant en ligne.