700 kg de déchets collectés lors du premier Clean in Lyon

Le bilan a été communiqué ce lundi par l'association Nettoyons Lyon, à l'initiative de cette journée en partenariat avec Everial et Harmonie Mutuelle.

En tout, 22 entreprises avaient pris part à cet engagement, avec au total près de 500 personnes réunies pour collecter les déchets à proximité de leur lieu de travail.

Ce sont 700 kg de déchets, soit 580 kg de déchets diffus (papiers, canettes ou autres emballages), 80kg de verre, et environ 40 kg d'autres déchets (les mégots/masques et quelques encombrants), qui ont été ramassés en à peine une heure par les participants.

"Un tri a été réalisé à la fin de la collecte afin de séparer les déchets dits recyclables (les emballages en papier et en carton, les emballages en plastique, les emballages en métal), les déchets non recyclables, le verre, les mégots et les masques chirurgicaux", est-il précisé.