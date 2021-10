Et on peut dire que Lyon sera plutôt bien représentés puisque cinq rugbymans du LOU ont été appelés par le sélectionneur. Demba Bacmba, Dylan Cretin, Killian Géraci, Romain Taofifenua et Baptiste Couilloud ont été convoqués en bleu.

Ils affronteront donc l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande en novembre prochain.