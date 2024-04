USAP-LOU Rugby : dans l’enfer catalan, objectif première victoire à l’extérieur

Ce samedi, le LOU Rugby affronte l’USA Perpignan à l’extérieur, dans le cadre de la 21e journée de Top 14. Onzièmes à sept points des phases finales et quatre unités en dessus de la zone rouge, les Lyonnais sont toujours à la conquête d’une première victoire à l’extérieur cette saison. Cela fait d’ailleurs plus d’un an que cette performance n’a pas été reproduite. La coupe d’Europe définitivement effacée des esprits, les Rouge et Noir peuvent pleinement se concentrer sur le championnat, dans lequel ils restent sur une victoire à domicile contre l’UBB.

Mais en plus de jouer loin de Gerland, le LOU arrive en terrain hostile ce samedi, et devra casser sa malédiction dans l’une des ambiances les plus chaudes de France : "Il ne faut pas en faire abstraction. C’est quand même ce qui est propre à notre championnat. Il faut s’en servir et le prendre comme un élément positif. On pratique ce sport pour vivre ces émotions-là", expliquait Fabien Gengenbacher vendredi matin en conférence de presse. Le manager général a peut-être trouvé la combine, en insistant davantage sur l’importance du plaisir.

"Le match le plus important de la saison"

Quatre points potentiels, qui feraient un bien fou au LOU : "C’est le match le plus important de la saison", allait jusqu’à dire le talonneur Yanis Charcosset. Un succès permettrait en effet aux Lyonnais de dépasser leurs adversaires du jour, qui occupent la neuvième place. Mais en face, l’USAP arrive en pleine bourre : les Perpignanais restent sur trois victoires consécutives en Top 14, dont une face au stade Toulousain.

"On connaît les Catalans, ils sont forts sur l’homme", réagissait le centre Alfred Parisien, complété par son manager : "Il faudra être forts sur les fondamentaux. (…) C’est une équipe qui met beaucoup de vitesse, qui joue peu au pied… Notre conquête, notre défense et notre solidarité seront un point clé".

Aimé-Giral à guichets fermés

En terre catalane, tous les billets du match ont trouvé preneur. L’arène de l’USAP sera pleine à craquer ce samedi. Au milieu des décibels attendus, le LOU peut néanmoins compter sur ses cadres, préservés face aux Bulls il y a deux semaines. En effet, huit retours sont à compter dans le groupe : Feao Fotuaika, Félix Lambey, Romain Taofifenua, Joel Kpoku, Baptiste Couilloud, Léo Berdeu, Vincent Rattez et Davit Niniashvili.

L’atmosphère sera sans conteste perpignanaise. Mais la balle, elle, sera dans le camp lyonnais.

Coup d’envoi de USAP-LOU Rugby ce samedi à 17h, au stade Aimé-Giral.