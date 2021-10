L'OL à Nice pour poursuivre sur sa lancée et s'améliorer encore

Les Gones se déplacent à Nice pour affronter une équipe qui, elle aussi, produit un jeu séduisant depuis le début de la saison. Niçois et Lyonnais sont en effet respectivement 5e et 6e au classement avec 16 points de part et d'autre, même si l'OGC a toujours un match de retard.

La première difficulté pour ce match, c'est l'horaire. "Il y a une différence entre jouer à 21h ou à 13h", a assuré Peter Bosz en conférence de presse d'avant match. Pour maximiser la courte période de repos, le groupe est d'ailleurs "resté à Prague après le match pour récupérer au mieux".

De quoi capitaliser sur la victoire européenne ? Nul doute pour l'entraîneur qui a affirmé que "l'esprit de l'équipe a été démontré". Le Néerlandais attend cependant des joueurs qu'ils fassent "un bon match plein, sur 90 minutes".

De son côté, Maxence Caqueret s'est montré très impatient à l'idée d'affronter Nice. "Ils sont devants nous au classement, donc c'est excitant", a-t-il déclaré. Ce match aura une saveur particulière pour le milieu de terrain puisqu'il va affronter deux de ses amis du centre de formation : Melvin Bard et Amine Gouiri. "C'est toujours gratifiant de jouer contre", s'est enthousiasmée la jeune pépite.

Lui et ses coéquipiers ont promis de tout donner ce samedi, même si tous les yeux seront certainement encore une fois rivées sur Lucas Paqueta et ses jambes magiques. Il faudra cependant toujours faire sans Islam Slimani et Moussa Dembélé, toujours blessés ou en récupération.

Le spectacle commencera donc à 13h à l'Allianz Riviera.