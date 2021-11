Onze week-ends d'astreinte en un mois, heures supplémentaires : une secrétaire de mairie accusée d’avoir fait exploser ses revenus près de Lyon

Dans cette commune du Beaujolais, elle a, entre 1994 et 2017, été au four et au moulin. Mais la justice caladoise s’est penchée sur ses dernières années au service du maire.

Selon le Progrès, entre 2011 et 2017, elle aurait trafiqué ses revenus pour percevoir jusqu’à 50 000 euros par an. Puisqu’elle était en charge des bulletins de salaire, y compris du sien, elle aurait rajouté de nombreuses heures supplémentaires ainsi que des primes. Elle avait même fait passer la bagatelle de 11 week-ends d’astreinte en un seul mois. Pourtant, tout était ensuite accepté par les édiles de Cercié, qui avaient visiblement une confiance aveugle en elle.

Le parquet a requis cette semaine 4 mois de prison avec sursis. Le jugement sera rendu le 18 janvier prochain.

L’ex-secrétaire et son ancien employeur n’en ont toutefois pas terminé avec la justice puisque l’éventuel remboursement des sommes trop-perçues a été étudié par le tribunal administratif. En appel, elle a été condamnée à rembourser 30 000 euros d'heures supplémentaires fictives. La Cour de cassation pourrait bien prendre le relais à présent.