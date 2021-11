OL-Prague : Islam Slimani a sorti Lyon de sa torpeur (3-0)

Remporter une quatrième victoire consécutive en Europa League, synonyme de qualification en 8e de finale, tout en prenant soin de faire souffler les titulaires. Pour affronter le Sparta Prague, l’OL pouvait compter sur le retour d’Islam Slimani, titularisé en attaque aux côtés de Rayan Cherki et de Xherdan Shaqiri.

Sous une pluie fine, les joueurs de Peter Bosz peinaient à trouver leurs marques. Il faut dire qu’avec des joueurs en méforme à chaque ligne, l’OL se mettait souvent en danger. Mais Prague n’en profitait pas.

A la 28e minute, Islam Slimani, lancé dans la profondeur, manquait complètement son face-à-face avec le gardien et expédiait le ballon à côté.

La première mi-temps se concluait sur ce spectacle un peu triste, avec aucune frappe cadrée pour les coéquipiers du capitaine Houssem Aouar. Et la seconde débutait sous de meilleurs auspices.

A la 60e minute, après plusieurs incursions lyonnais, Islam Slimani se montrait bien plus inspiré en dribblant le gardien et marquait dans le but vide (1-0).

Le canonnier algérien s’offrait même un doublé deux minutes plus tard. A la réception d’un centre de Maxence Caqueret, Islam Slimani claquait une jolie tête (2-0).

Barcola, premier match, première passe décisive

Peter Bosz décidait ensuite de faire rentrer son trio magique : Lucas Paqueta, Karl Toko-Ekambi et Bruno Guimaraes. De quoi donner un peu de frissons aux supporters. C'est le jeune Bradley Barcola qui faisait se lever le Groupama Stadium. Après de jolis dribbles, l'ailier trouvait la tête de Karl Toko-Ekambi dans le temps additionnel (3-0).

Avec cette nouvelle victoire dans la besace, l'OL se qualifiait pour la suite de la compétition européenne et préparait bien pour son déplacement de dimanche sur la pelouse de Rennes.