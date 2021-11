Les chauffages en terrasse désormais interdits à Lyon

Les chauffages mobiles et autres braseros installés à l'extérieur seront interdits à Lyon. La Ville de Lyon a annoncé ce vendredi prendre un arrêté municipal "pour mettre fin aux émissions de CO2".

"Dans le cadre de son plan climat-air-énergie, la Ville de Lyon participe à la responsabilité collective d’aller vers plus de sobriété dans l’usage de l’énergie et des ressources, pour les bâtiments comme dans l’espace public. C’est pourquoi, avec un nouvel arrêté municipal modifiant l’article 5 de l’actuel règlement des terrasses, la Ville de Lyon interdit dorénavant tous les types de chauffages, qu’ils soient fixes ou mobiles et quel que soit leur mode de fonctionnement", peut-on lire dans une note adressée ce vendredi soir par les services de la Ville.

La mesure sera détaillée mercredi matin par Grégory Doucet, le maire de Lyon, Valentin Lugenstrass, adjoint au maire délégué aux occupations du domaine public et espaces publics et Camille Augey, adjointe au maire déléguée à l'emploi.

La Ville de Lyon anticipe simplement la future application d'une loi déjà adoptée au parlement. A compter du printemps 2022, seront interdits les braseros, les lampes à infrarouge et les parasols chauffants.