ASVEL : deux joueurs testés positifs au Covid-19 et isolés pour 2 semaines

Le club villeurbannais a annoncé ce vendredi soir que deux joueurs avaient été testés positifs et qu’ils avaient été placés à l’isolement. Cette mesure de protection pour le reste de l’équipe devra durer 14 jours, comme le stipule le protocole sanitaire de l’EuroLeague.

Pour le moment, la contamination du groupe semble restreinte. L’intégralité des autres tests réalisés auprès des joueurs et du staff de l’ASVEL sont revenus négatifs.

Avec un calendrier de plus en plus chargé, entre le championnat et la compétition européenne, TJ Parker se serait bien passé de cette cascade de forfaits qui freine l'incroyable dynamique de ces dernières semaines.