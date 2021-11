Lyon : la voiture des "Daltons" retrouvée incendiée a été volée en juillet (màj)

Mise à jour à 15h30 :

Selon nos informations, la voiture incendiée avait été déclarée voléé en juillet 2021. Elle aurait pris feu aux alentours de 21h30.

Article initial :

Ils ont brièvement lancé une vidéo en direct sur leur compte Instagram dans lequel on pouvait voir deux hommes et une femme, qui filmait et chantait, à bord d’une voiture toute jaune et noire.

Aux alentours de 21h30, ils se sont rendus au commissariat de Bron pour y narguer les policiers en klaxonnant. Leur but était sans doute de provoquer une course-poursuite pour divertir leurs abonnés.

Selon leurs dires, cette stratégie a marché puisque les forces de l’ordre les auraient poursuivis pendant durant quelques instants. Ils ont cependant dû couper leur live Instagram pour que la police ne puisse pas les localiser et les rattraper.

On ignore encore le déroulement exact de la soirée mais selon nos informations, le véhicule utilisé ce samedi, une Renault Clio 4 RS, a été retrouvé brûlé ce dimanche matin dans l'agglomération.

Impossible de savoir si cet incendie a été provoqué par une personne excédée des agissements du groupe ou si ce sont les "Daltons" eux-mêmes qui ont mis le feu pour se débarasser d'un véhicule identifiable et donc difficile à cacher.