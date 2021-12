Près de Lyon : ils revendaient le carburant siphonné dans la région

Quatre individus originaires de Roumanie ont été interpellés par les gendarmes mercredi dernier à Saint-Priest.

Selon le Progrès, ils sont soupçonnés d'avoir mis en place un trafic de carburant dans plusieurs départements. Dans le Rhône, mais aussi dans l'Ain et l'Isère, le quatuor s'attaquaient aux réservoirs de poids-lourds et revendaient ensuite le gazole auprès de routiers via les réseaux sociaux.

Plusieurs milliers de litres auraient ainsi été siphonnés par les malfaiteurs. Leurs véhicules et 1400 euros ont déjà été saisis.

Deux d'entre eux, âgés de 33 et 41 ans, ont été jugés et condamnés à 10 et 8 mois de prison. Leurs complices, âgés de 19 et 34 ans, ont écopé de 10 mois avec sursis et ont pu ressortir libres du tribunal judiciaire.