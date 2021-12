Villeurbanne : un collège et un gymnase occupés pour des élèves sans abri

En effet, le collège Jean-Macé et le gymnase Cusset vont être occupés à partir de ce vendredi soir pour "la mise en sécurité de plusieurs dizaines d'écoliers villeurbannais et de leurs familles".

Ces derniers sont scolarisés à l'école Jean-Zay, Ernest Renan et au collège Jean-Macé. "A la veille des congés de fin d'année et par des températures avoisinant 0°C, les familles des élèves concernés sont particulièrement vulnérables et nous demandons que le droit à l'hébergement inconditionnel soit appliqué", précise le collectif dans un communiqué.

Les élèves et leurs familles devraient rester en ces lieux "jusqu'à ce qu'une solution soit apportée".